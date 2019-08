Tre bud på, at hvordan løser vi problemet med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft?

Allan Jørgensen, digital ekspert, serieiværksætter og partner, Web2Media:

Kvalificeret arbejdskraft har altid været en mangelvare

Lige siden den "industrielle revolution" har mangel på kvalificeret arbejdskraft været en udfordring i virksomheders rekruttering og dermed forretningsudvikling. Så længe der er behov for mennesker og viden på én gang, kan det være svært at finde de rette mennesker til de rette roller i den komplekse virksomhed.

I takt med at videnssamfundet har taget over, er sværhedsgraden kun vokset. Samtidig er vores behov og krav til viden samt kompleks forståelse for fagområder, som bliver endnu mere specialiseret, stødt stigende, hvor simple repetitive arbejdsopgaver bliver mindre og mindre.

Ganger man så opsving og positive konjunkturer på den udvikling, så har man det scenarie, som vi ser på tværs af brancher netop nu; nemlig en mangel på "tiltrækkelig" kvalificeret arbejdskraft på tværs af brancher - især i vores del af verden.

Danmark har føretrøjen på

I Danmark har vi altid været gode til at skabe selvtænkende individer, der ofte også er kreative og løsningsorienterede. Efter min vurdering skyldes det vores kultur, hvor frihed under ansvar og krav til at tilpasse sig vores arbejdskultur fra en tidlig alder.

Dette fokus har både sat ambitioner samt retning for vores unge mennesker: "Du skal kunne levere værdi og tilpasse dig samfundet/en virksomheds kultur for derigennem at skabe din egen spilleplade, som du kan udfolde dig på."

Dét resulterer i en ret agil arbejdsstyrke, hvis man sammenligner med mange andre lande og kulturer.

Så grundbasen er ret godt på plads i forhold til talenterne. Men hvordan skaber vi flere gode og ekstraordinære medarbejdere? Svaret på det spørgsmål ser jeg lige nu som vores største samfundsproblem.

Sæt hvem før hvad

I kampen om de gode medarbejdere er der desværre alt for mange virksomheder, der sætter sig tilbage og forventer, at uddannelsessystemet (eller konkurrenterne) uddanner de nye talenter, og derfra forsøger at tiltrække dem via den horde af rekrutteringsfolk, headhuntere og lignende som findes der ude.

Dét mener jeg grundlæggende er meget forfejlet. I stedet bør vi alle være vores ansvar bevist.

Uddannelse af de gode medarbejder starter måske i uddannelsessystemerne og i vores føromtalte kultur - men det slutter bestemt ikke her.

Vi skal selv skabe vores egne talenter via målrettet indsats og en stærk tro på "hvem før hvad".

I den digitale branche, som jeg bevæger mig i, opstår der næsten dagligt nye muligheder og trusler, og kravet til omstillingsparathed og vilje til at lære nyt er uhørt høj.

Det, du kunne i går, er måske ubrugeligt i morgen. Derfor er "kvalificeret arbejdskraft" i dén grad et flydende begreb for os i Web2Media og underbygger vores tro på, hvordan man finder de rette folk:

Får du det rette menneske ind, med den rette indstilling og motivation til netop din kultur og virksomhedsværdier, så kan du skabe ekstraordinære medarbejdere. Her er din villighed til at investere i den personlige uddannelsesrejse for hvert enkelt individ i din virksomhed, med brede rammer til selv at tage (og føle) et ansvar, afgørende. Outputtet er en medarbejder, der ultimativt er medskaber af den kultur, som din virksomhed lever af både nu og i fremtiden.

Formålet driver alt

Er du formålsdrevet som virksomhed, så skinner det igennem helt ud til, når du skal finde de rette "hvem" til dit "hvad", de så skal lave.

Tør du investere alt i at sikre dine folk den helt rette personlige sti og forme din virksomhed omkring dine medarbejdere og ikke omvendt, så er jeg ikke i tvivl om, at der venter en overflod af positiv energi, langvarige relationer, stærke selvstændige og kvalificerede medarbejdere - og afgørende, en stærk virksomhed i med- og modgang.

"Give more - get more"

Gi' mere - send dine medarbejdere ud i verden, lad dem lære og inspireres af de nye ting, som opstår hele tiden. Her vil du opleve, at få tifold igen i form af ny viden, glade inspirerede og motiverede medarbejdere - og en overflod af nye talenter, der tiltrækkes af netop din virksomhed.

Vi kalder det "Give more - get more" - et mantra, som vores medarbejdere motiveres og udvikles af.

Talentet er der. Se mennesket før opgaven - så skaber vi fortsat en fantastisk stærk og "kvalificeret arbejdsstyrke" i Danmark.