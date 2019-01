Tre år i træk: Gebyrer og renter giver nyt trecifret millionoverskud

Det er alle gode gange tre for Middelfart Sparekasse, som onsdag har offentliggjort sit årsregnskab for 2018. For tredje år i træk leverer sparekassen et overskud på over 100 millioner kroner.

Middelfart: Det er ikke uventet, at Middelfart Sparekasse onsdag kan præsentere et årsregnskab, der viser et pænt overskud. Men resultatet blev bedre end det forventede på mellem 80 og 100 millioner kroner, skriver sparekassen i en pressemeddelelse.

- Ved indgangen til 2018 så vi frem mod et år med fortsat lave renter og kundernes fokus på at spare op frem for at øge forbruget. Derfor vidste vi allerede ved årets indgang, at det blev svært at leve op til 2017, siger administrerende direktør Martin Baltser.

Alligevel lykkedes det at skabe et overskud på 106,6 millioner kroner før skat - blandt andet fordi nye kunder er blevet ved med at komme til. Ved udgangen af 2018 havde sparekassen knap 77.000 kunder, og det er ifølge sparekassen en af årsagerne til, at indtægterne fra både renter og gebyrer er vokset 3,4 procent i forhold til året før.

De højere rente- og gebyrindtægter hænger dog i høj grad også sammen med et aktivt boligmarked og med kundernes investering af opsparede penge.

Middelfart Sparekasse havde ved udgangen af 2018 en egenkapital på 1,2 milliarder kroner.