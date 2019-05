Traktoren skal helst være John Deere - men ikke for enhver pris

- Det er ikke så tit, at nogen skifter mærke. Som man siger herude på landet: "Sådan gjorde far altid, så det gør jeg også", siger Martin Nielsen og slår en hjertelig latter op.

- Temperaturen ved jordoverfladen kom ned på minus én grad, så vi måtte leje en helikopter. Den fløj ind over markerne og blæste varmere luft ned over planterne, og så undgik vi, at de tog skade, fortæller Martin Nielsen, der er medejer af "Enggardens Kartofler".

Vi kan ikke tillade os at tage en højere pris end markedet, så vi kommer ikke til at sætte priserne over markedsniveauet.

Service er vigtigere end mærket

Men strengt taget kunne det såmænd lige så godt have været Fendt, New Hollander eller et helt tredje mærke, som de var blevet glade for på Enggaarden. Det handler mere om de menneskelige relationer.

- Det handler ikke kun om, hvilket mærke traktoren er, men i høj grad om den service, man får hos forhandleren. Vi har altid haft et rigtig godt personligt forhold til folkene i Herborg, og vi er altid blevet behandlet godt. Vi arbejder i perioder i døgndrift, og det er helt afgørende, at vi kan have tillid til, at når vi ringer og fortæller, at en traktor har sprængt toppakningen, så kommer de med det samme med en lånetraktor og tager den anden med hjem til reparation, siger Martin Nielsen.

Han er egentlig ikke så bekymret over, at Semler Agro bliver eneforhandler af fabriksnye John Deere-landbrugsmaskiner. Men han er spændt på, om det vil få betydning for serviceaftalerne.

- Vi vil selvfølgelig holde øje med, om prisen ryger i vejret. Men vi vil især lægge vægt på, at "Herborg-ånden" fortsætter. Vi kan godt have en sjov og hyggelig snak med sælgerne, men i Herborg forstår de, at når det er alvor, så er det altså alvor, siger Martin Nielsen.

Enggaardens Kartofler har lige købt tre nye John Deere-traktorer her i foråret med tilhørende serviceaftale. Martin Nielsen håber, at den næste traktor også bliver "én af de grønne", men altså: Ikke for enhver pris.