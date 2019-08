Trækker firma fra Silicon Valley til Fyn: Opkøb skaber 30 job i Odense

Robotvirksomheden Blue Ocean Robotics, der har fynske Niels Thorborg og erhvervsmanden Lars Tvede i ejerkredsen, opkøber amerikansk samarbejdspartner i Silicon Valley - og flytter alt fra produktionsudstyr til patenter og sågar ansatte til Odense, hvor købet ventes at skabe 30 nye job for Blue Ocean.

Den fynske robotvirksomhed Blue Ocean Robotics har igennem fem år haft et langdistanceforhold til den amerikanske virksomhed Suitable Technologies, som står bag den såkaldt Beam-robot, men nu rykker de to virksomheder bogstaveligt talt tæt sammen, efter at fynboerne har købt Silicon Valley-virksomheden.

Ikke nok med det for Odense-virksomheden skal ikke længere overveje tidsforskellen, når der skal etableres kontakt. Blue Ocean Robotics flytter som led i overtagelsen virksomheden fra Californien til Odense.

- Vi køber ikke selve selskabet, men vi køber alt af værdi i selskabet fra patenter, produktionsudstyr, patenter, software og sågar nogle af de ansatte, som vi flytter til Odense, siger adm. direktør Claus Risager, som er medejer og medstifter af Blue Ocean Robotics.

Beam er en fjernstyret mobil robot, der gør det muligt at kommunikere via skærm, kamera og mikrofon, samtidig med at robotten kan navigeres og være mobil selv i de fjerneste afkroge af kloden - en såkaldt "telepresence-robot". Hidtil har Blue Ocean Robotics i samarbejde med Suitable solgt 7500 robotter til markedet, men ifølge Risager er der et langt større potentiale.

- Vi har set en konstant stigende afsætning. Det giver os blod på tanden til at overtage hele forretningen og vi mener, at vi er de bedste til at udvikle og sælge teknologien. At det er lykkedes, er helt fantastisk for os. Det er af stor strategisk betydning for Blue Ocean Robotics, at vi er majoritetsejer på alle vores robotter. Med aftalen bliver vi 100 procent ejer af hele Beam-forretningen, siger Claus Risager, som har store forventninger til overtagelsen.

Parterne har aftalt at holde købsprisen mellem dem, men de vil dog gerne afsløre, at der er tale om et større tocifret millionbeløb - i kroner.