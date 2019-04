Tourguide: - Turismen blomstrer da på Ærø

- Specielt færgen er jo svær at komme med, hvis du vil have din bil med over, siger Allan Harsbo.

- Jeg fornemmer, at der kommer mere og mere gang i hjulene her på Ærø. Specielt i højsæsonen er der jo booket helt op alle steder her. Når jeg snakker med kunderne, så siger jeg, at de skal booke overnatninger og alt sådan noget meget lang tid i forvejen, for der er tryk på alle i højsæsonen.

8000. Det er så mange turister der cirka kommer igennem Allan Harsbo forretning på et år. Han ejer Ærø Tours, som arrangerer busture, cykelture, vandreture og senest også sejlture. Det er en succes, som Allan Harsbo for ni år siden ikke havde forestillet sig, da han i det små begyndte at skrive om forskellige cykelruter på Ærø, som han havde cyklet med sine forældre som barn. Allan Harsbos cykeltekster blev senere udgivet på bogform, og de indledende trin til at arbejde i turismebranchen var taget.

Skuldersæsonen på vej fremad

- Men en ting er jo højsæsonen, hvor alle kan sælge deres tilbud. En anden ting er det, som vi kalder skuldersæsonerne. Altså april, maj og juni, og så månederne i slipstrømmen af sommeren. Det er meget vigtigt for vores eksistens, at vi også har turister i de måneder, og det er klart på fremmarch, siger Allan Harsbo.Han mener at sammenholdet i branchen på øen er altafgørende for at kunne trække turister til uden for sæsonen.

- Folk er driftige her, og de finder på mange forskellige tilbud. Det er godt. Så er der noget at se på, røre ved og smage på, når man besøger Ærø, siger han.

- Specielt restauranterne er gode til at arbejde sammen. Uden for sæson skiftes de til at holde åbent, så der på øen altid er et sted, hvor man kan få en ordentlig frokost eller middag, det er meget vigtigt for os alle sammen, siger Allan Harsbo.

Fremtiden ser Allan Harsbo lyst på.

- Turisterne skal nok komme, hvis vi laver noget gode tilbud. Så hvis vi på øen arbejder sammen om at lave spændende ting, så får vi også kunder i vores butikker.