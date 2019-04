Totalbankens formand: De nye aktionærer har en helt forkert indgangsvinkel

- Jeg har aktier i Totalbanken, fordi jeg har følt en forpligtelse - ikke for at spekulere, siger afgående bestyrelsesformand Poul Fischer. Arkivfoto: Kim Rune

Totalbankens storaktionær Jesper Bak mener, at bankens formand forsøger at holde ham og andre aktionærer udenfor indflydelse med hjælp fra Finanstilsynet. Formand Poul Fischer siger, at de nye aktionærer i banken har en helt forkert indstilling.

Oprøret i den fynske lokalbank Totalbanken tog tirsdag eftermiddag en skarp drejning, da Finanstilsynet afgjorde, at en stor gruppe aktionærer ikke længere havde nogen stemmeret på generalforsamlingen onsdag aften. Her havde nogle af dem ellers stillet forslag, der ville betyde en næsten komplet udskiftning af bestyrelse og repræsentantskab. Afgørelsen forarger en af de store aktionærer, finansmanden Jesper Bak fra København. - Det er helt til hest, at man i et demokratisk samfund uden videre kan tage aktionærers stemmeret fra dem. Finanstilsynet dømmer mig på mistanke alene, og jeg får en dårligere behandling end andre, fordi jeg tidligere har haft nogle slagsmål med dem, siger Jesper Bak, der tidligere har spillet en central rolle i Københavns Andelskasse, der efter hans tid er blevet ramt af en stor hvidvaskskandale. - Det rammer også alle, jeg taler med, fordi Finanstilsynet påstår, at vi har koordineret noget. Bankens største aktionær, Heine Delbing, får frataget sin stemmeret, fordi han har talt med mig seks gange. Det er helt hen i vejret, siger den københavnske aktionær.

-Poul Fischer står bag - For mig at se er det bestyrelsesformand Poul Fischer, der har brugt Finanstilsynet til at holde os andre ude fra det, han betragter som sin egen bank. Jeg kan kun gisne om, hvorfor han ikke vil have nogen udefra ind i ledelsen. Jeg ved ikke, om det er fordi der skal være plads til hans søn, eller om der er noget, vi ikke må se. Det er svært ikke at få mistanke om den slags motiver, siger Jesper Bak. Poul Fischer, der stopper som bestyrelsesformand på generalforsamlingen onsdag, afviser fuldstændigt Jesper Baks kritik. - Det Finanstilsynet og ikke mig, der har afgjort, at han og de andre har gjort sig skyldig i nogle meget grove overtrædelser af reglerne. Hvis jeg var ham, ville jeg stille mig hen i skammekrogen i stedet for at finde på alle mulige undskyldninger for det, han har gjort, siger Poul Fischer.

Jeg har hjertet i den bank Har du brugt Finanstilsynet til at holde kritiske aktionærer ude fra bestyrelsen? - Jeg kan godt sige dig, at Finanstilsynet er fuldstændig ligeglad med Poul Fischer i Aarup. Det tager kun hensyn til sin egen undersøgelse, og den må jo have vist, at der var noget galt. Synes du, at der er noget galt i, at nogle af bankens store aktionærer også vil have indflydelse på dens ledelse? - De kommer med en helt forkert indgangsvinkel til den bank. De kommer kun af en grund, og det er at få fyldt højre baglomme. Jeg er aktionær i banken, fordi mine forældre var aktionærer og kunder. Jeg har hjertet med i den bank, og den skal eksistere som lokal bank. Det er ikke et spørgsmål om at skulle tjene en frygtelig masse penge og så se at få den solgt hurtigst muligt, så jeg kan tjene penge på de aktier, jeg har. Der er en verden til forskel på deres indfaldsvinkel til at være storaktionær og så min. Poul Fischer og hans søn ejer tilsammen lidt under 20 procent af aktierne i Totalbanken.