Topchef i Facebook: Vi har plads til at udvide

Topchef i Facebook bekræfter muligheden for at udvide i Odense. Det sker, hvis behovet opstår, siger Sarah Petersen, den næstøverste i Facebooks ledelsesteam for infrastruktur på datacenterområdet. Hun var i Odense torsdag ved åbningen af første del af Facebooks datacenter i Tietgenbyen. Her talte avisen med hende.