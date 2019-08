Toldkrig får danske virksomheder til at se mod Kinas naboer

Tiden er ved at være inde til, at danske virksomheder med produktion i Kina tager konsekvensen af Kinas og USA's fortsatte handelsstrid og flytter deres produktion.

Det vurderer Michael Bremerskov Jensen, der er fagchef for international handel i Dansk Erhverv, efter at USA's præsident, Donald Trump, torsdag har annonceret nye toldtrusler mod Kina.

- Den her handelskrig har stået på så længe efterhånden. Tiden, hvor man som dansk virksomhed i Kina kigger på at få produceret sine varer i et andet land end Kina, er nok ved at være der, siger han til Ritzau Finans.

- Der er danske virksomheder, som har produktion i Kina, og derfra sender varer til USA. De kommer i klemme, fordi amerikanske toldere kigger på det som kinesiske varer.

- Vi taler om store danske virksomheder, som har outsources produktion til Kina.

USA har tidligere lagt 25 procent told på kinesiske varer for 250 milliarder dollar.

Torsdag annoncerede Donald Trump, at der fra 1. september kommer 10 procent told på de resterende varer fra Kina.

Det er en bombe i de forhandlinger, der for nuværende er mellem USA og Kina.

- Det nye handelspolitiske angreb fra Trump kommer, på trods af at man netop har overstået en tilsyneladende mindelig forhandlingsrunde i Beijing og dertil har planlagt nye forhandlinger til september, skriver Frederik Engholm, der er chefstrateg hos Nykredit, i en kommentar ifølge Ritzau Finans.

- Trods det nye angreb regner Trump med, at forhandlingerne med Kina vil fortsætte som aftalt. Reaktionen fra Kina er endnu usikker, men der er ingen garanti for, at landet vil forhandle under det tiltagende pres fra USA, fortsætter han.

Kinas naboer i det syd- og østlige Asien har ifølge Dansk Erhvervs Michael Bremerskov Jensen set det som en mulighed for at lokke danske virksomheder til.

- Vi ser, at andre asiatiske lande byder sig til og erobrer noget af den plads, som Kina har haft som verdens produktionsland, siger han.

- Der er delegationer fra de her lande - Malaysia, Indonesien og Vietnam - som kommer til Danmark og viser flotte pakker om, hvor man kan have fabrikker og så videre, siger Michael Bremerskov Jensen.