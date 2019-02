Tøjmærket Tiger of Sweden skal have ny styrmand

Med et salgsskilt i nakken skal Tiger of Sweden finde en ny direktør efter Hans-Christian Meyers afgang.

Tøjmærket Tiger of Sweden skal have ny direktør, efter at Hans-Christian Meyer mandag træder tilbage. Det oplyser mærkets ejere IC Group.

IC Group har tidligere været en aktiv ejer i en række brands som Peak Performance, By Marlene Birger og Saint Tropez.

Interessen for et aktivt ejerskab er dog forduftet hos IC Group, der er begyndt at sælge ud i mærkerne og lade de resterende styre sig selv mere autonomt.

Tiger of Sweden er et af to resterende mærker, som IC Group sidder på. Det andet er By Marlene Birger. I seneste kvartalsregnskab understregede IC Group, at man stadig leder efter en køber til de to mærker.

Hans-Christian Meyer blev sat i direktørstolen hos Tiger of Sweden for mindre end halvandet år siden. Han har en fortid hos Ralph Lauren.

Jagten på hans afløser er sat i gang, oplyser IC Group.