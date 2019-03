To ud af tre betalinger med dankort sker kontaktløst

På mindre end fire år er to ud af tre dankortbetalinger blevet kontaktløse, viser tal fra Nets, der står for dankortet.

Fra august 2015 har det været muligt at betale beløb op til en vis grænse, uden at man taster sin pinkode, men blot holder kortet over betalingsmaskinen.

Efter omkring et halvt år blev den metode benyttet ved blot to procent af betalingerne.

Herfra har betalingsformen grebet om sig. I januar 2017 var det hver femte betaling, der foregik kontaktløst. Et år senere var det næsten halvdelen.

Brugere kan slippe for at indtaste pinkoden ved betalinger op til 350 kroner. Fra tid til anden bliver koden afkrævet for betalinger under 350 kroner for at sikre, at kortet er i de rette hænder.

Ifølge Vagn Jelsøe, der er vicedirektør hos Forbrugerrådet Tænk, har den kontaktløse funktion ført til mindre af den "klassiske" svindel med kort.

- Først og fremmest er der sket et markant fald i den gammeldags form for kortsvindel, hvor der står en kriminel i køen i supermarkedet og aflurer vores pinkode og derefter sørger for, at kortet bliver stjålet, siger han.

- Det er en fordel for forbrugerne. Det skal retfærdigvis siges, at svindlen er flyttet over på nettet.

Det kan dog også have en bagside, at det bliver nemt at bruge penge.

- Jo lettere, det bliver at betale, jo mere bekvemt bliver det at være forbruger. Men jo lettere bliver det også at bruge for mange penge.

- Mange mister nok overblikket over, hvor meget de punger ud med, når det foregår ved, at man står og vifter med et kort.

Derfor bliver det vigtigere, at forbrugere husker at tjekke deres kontoudtog ifølge Vagn Jelsøe.

- Det er forudsætningen for at blive dækket af banken, hvis man bliver udsat for svindel. Vi har en rigtig god forbrugerbeskyttelse, når det handler om misbrug af betalingskort. Men det forudsætter, at vi opdager det, siger han.

- Så vi skal vænne os til, at det er vigtigt at studere vores kontoudtog.