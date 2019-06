To danske restauranter er blandt verdens fem bedste

Verdens bedste restauranter er tirsdag blevet kåret i Singapore.

To danske restauranter - Noma og Geranium - ender i top-fem ved prisuddelingen World's 50 Best Restaurants 2019.

Noma bliver nummer to, Geranium nummer fem.

Førstepladsen - prisen som verdens bedste restaurant - går til restauranten Mirazur, der ligger i Menton, Frankrig.

Kåringen fandt sted på baggrund af bedømmelser fra 1040 dommere.

Hver dommer har afgivet ti stemmer på restauranter, som vedkommende har besøgt mindst én gang i løbet af de seneste 18 måneder.

Sidste år blev Geranium kåret som verdens 19. bedste restaurant, mens Noma - på grund af en midlertidig lukning - ikke var at finde på listen over verdens 50 bedste spisesteder.

For at forklare Geraniums store spring op ad ranglisten peger kok og medejer af Geranium Rasmus Kofoed på, at der er et stort fokus på, at medarbejderne i restauranten trives - og at der er tid til at fordybe sig i gastronomien.

- Vi er blevet meget gode til at nyde nuet, mens vi arbejder, og for os er det ikke et arbejde. Det er en måde at leve på.

- Det er blevet et sted i større balance - med plads til at have familie og børn. Vi har fået en god balance, og det giver overskud, ro og tid til fordybelse i maden og servicen, siger Rasmus Kofoed.

Han ser det ikke som et problem, at han og holdet bag Geranium - modsat sidste år - skal dele opmærksomheden med en anden dansk restaurant.

- Det er fantastisk for Danmark, at der nu er to restauranter på listen over verdens bedste - og så i top-fem, siger Rasmus Kofoed.

Selv om konkurrenten Noma sidste år ikke var med i opløbet ved World's 50 Best Restaurants, er det er ikke uvant for Noma at ligge højt på listen.

Restauranten er hidtil fire gange blevet kåret som verdens bedste. Det skete i 2010, 2011, 2012 og 2014.

Noma blev efter lukningen, som varede fra februar 2017 til februar 2018, genåbnet i nye lokaler på Refshaleøen i København.

Med flytningen har Noma indført et nyt koncept, hvor menuerne ændrer sig markant fra sæson til sæson.

Mens Noma har to Michelin-stjerner, har Geranium tre af de eftertragtede stjerner. Geranium er dog aldrig blevet kåret som verdens bedste restaurant.

Geranium har til huse i Parken på Østerbro i København.

Foruden restaurant Mirazur i Frankrig samt Noma og Geranium i Danmark finder man på top-fem restaurant Asador Etxebarri i Atxondo i Spanien og Gaggan i Thailands hovedstad, Bangkok.