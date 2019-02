To ansatte i den kinesiske telegigant Huawei er udvist af Danmark efter inspektion af arbejdstilladelser.

Det bekræfter Københavns Politi over for Ritzau, efter at flere internationale nyhedsbureauer bragte historien.

- Torsdag foretog Københavns Politi en normal inspektion hos det pågældende selskab. Det førte til, at fire personer blev sigtet for brud på udlændingelovgivningens bestemmelser om ophold og arbejde.

- Udlændingestyrelsen har efterfølgende besluttet ikke at forfølge to af sagerne. Andre to er udvist, oplyser Københavns Politi.

Huawei er meget omtalt for tiden, da en række efterretningstjenester og regeringer i Vesten har advaret om, at selskabet kan udgøre en sikkerhedsrisiko på grund af sit kinesiske ophav og kinesiske selskabers tilknytning til den kinesiske stat.

Adspurgt om udvisningerne har nogen tilknytningen til dette svarer en talsperson for Københavns Politi:

- Absolut ikke.

I Danmark er Huawei valgt som partner for TDC, når det kommer til at udrulle mobilnettet 5G. Det har fået en række politikere - og efterretningstjenester - til at løfte øjenbrynene.

- Det er underligt, hvis alle mulige andre lande skulle tage fejl om Huawei, og at det kun er Danmark, der har ret i forhold til, at der ikke er problemer, sagde SF's Lisbeth Bech Poulsen i januar.

I 2018 oplyste Center for Cybersikkerhed, at man var opmærksom på potentielle problemer med Huawei.

I et Folketingssvar har forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sagt:

- Jeg er godt tilfreds med, at Forsvarets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed er meget opmærksomme på den dynamik, der er mellem den kinesiske stat og kinesiske virksomheder som Huawei.

- Dette gælder især de sikkerhedsmæssige udfordringer for vores teleinfrastruktur, der kan opstå i den forbindelse.

- Vi skal naturligvis kunne være helt trygge ved de udenlandske selskaber, som leverer til det danske telenet.

Indtil videre fortsætter TDC samarbejdet med Huawei. Siden 2014 har Huawei stået for drift, vedligehold og levering af udstyr til TDC's mobilnet.