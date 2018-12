Tips, links og sociale medier er vigtigere end jobcentret: Gittes jobjagt går altid gennem netværket

For Gitte Johansen fra Odense er det langt mere sandsynligt at finde arbejde via sociale medier eller private tips, end ved at møde på jobcentret med sit cv.

Et mundtligt tip fra en bekendt, et link til et jobopslag eller en privatbesked på Facebook. Gitte Johansen, som har baggrund som salgsassistent, har altid fundet arbejde ad andre veje, end ved at få en annonce med hjem fra konsulenten på jobcentret. - Det er netværket, der har virket for mig, og det at sprede et budskab til alle dem, jeg kender. Dine bekendte ved jo, hvem du er, og de vil ikke sende dig noget, som de ikke kan se dig i, forklarer den 41-årige odenseaner. Hun har i ni år arbejdet som receptionist og gennem det sidste år i to korterevarende jobs, men siden august har hun været ledig. Som hun selv siger, ser hun sig om med lys og lygte efter en ny stilling - og gerne med netværket på eksempelvis Facebook som hjælpemiddel. - Jeg har noget på tegnebrættet, som jeg måske snart sender ud, for nu vil jeg gerne have noget arbejde indenbords. Jeg synes ikke, det er flovt eller pinligt, for det er jo realiteten, at jeg er ledig, siger Gitte Johansen, som er en af mange, der har taget jobjagten i egen hånd. Ifølge en analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening på baggrund af opgørelser fra Danmarks Statistik er det kun en ud af fem beskæftigede danskere, der har fundet sit arbejde gennem jobcentre eller a-kasser.

Siden hun begyndte sin karriere hos Japan Photo, har Gitte Johansen altid selv fundet jobs via enten annoncer eller tips fra netværk. Foto: Nils Mogensen Svalebøg

Forskellige konsulenter Gitte Johansen mener, at det skyldes, at arbejdsmarkedet i højere grad stiller krav til, at man har et netværk, der kan sige god for én. - Selvfølgelig ser jeg også på Jobnet og søger ting derfra, men når folk sender noget til mig, er det jo, fordi de ved, hvad jeg står for. Når arbejdspladserne mangler én, spørger de ofte medarbejderne, om de kender nogen. Det er værd at tage med, hvis andre kan stå inde for en person, siger hun. Hun har dog også oplevet, at det har været svært at bruge jobcentret, fordi der har været forskel på, hvor ofte konsulenterne har givet hende relevante tips og peget hende i retning af jobs. - Hvis jeg skal være helt ærlig, var min første jobkonsulent en rigtig sød person, men jeg fik ikke meget ud af mine samtaler. Nu har jeg heldigvis fået en anden, som er i en helt anden boldgade, og jeg har altid gule lapper med hjem derfra, forklarer Gitte Johansen. Hun håber, at det rigtige arbejde snart viser sig, så hun kan komme til at erstatte jobjagt-opslagene med en god nyhed til sine bekendte. - Det er hårdt at skulle igennem den der telefonkæde igen og igen og fortælle, at nu fik man ikke det her job, og man fik heller ikke det her, siger hun.