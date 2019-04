Tilsyn afslørede hvidvasksvigt i klemt andelskasse i 2015

Finanstilsynet advarede i 2015 om problemer i Københavns Andelskasse, der formodes at være brugt til hvidvask.

Allerede i 2015 konstaterede Finanstilsynet, at der var problemer med værnet mod hvidvask i Københavns Andelskasse, som formodes at være blevet brugt af udenlandske kunder til hvidvask.

Det skriver Børsen, der har set en rapport fra 2015.

I den står der, at andelskassens systemer til at fange hvidvask er "utilstrækkelige og ineffektive".

Desuden bliver det påpeget, "at hvidvaskområdet ikke synes at have fokus og være ledelsesmæssigt forankret".

Københavns Andelskasse blev sidste år overtaget af staten som følge af økonomiske problemer.

Siden er det kommet frem, at der på et år mellem 2017 og 2018 strøg fire milliarder mistænkelige kroner gennem banken. Det var særligt fra udenlandske kunder.

Jakob Dedenroth Bernhoft, der arbejder med hvidvaskregler som direktør for virksomheden Revisorjura, kritiserer tilsynet.

Han siger til Børsen, at tilsynet ikke har gjort sit arbejde godt nok, når det tre et halvt år før opdager problemer, som det ikke har fulgt op på.

Finanstilsynet kan hverken be- eller afkræfte rapporten omtalt i Børsen.

Vicedirektør Kristian Vie Madsen afviser dog kritikken fra Jakob Dedenroth Bernhoft.

Han siger, at der ikke er nogen sammenhæng mellem 2015 og de hvidvaskproblemer, som førte til, at banken blev overtaget af staten sidste år.

- Man skal huske på, at andelskassen på det tidspunkt havde en hel anden forretningsmodel. Langt hovedparten af dens kunder var privatkunder, som havde almindelige bankforretninger.

- De hvidvaskforanstaltninger, man skal have i forhold til den type kunder, er nogle helt andre, end dem man skal have ved erhvervskunder, som overfører til udlandet, siger han til Børsen.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) mener ligeledes, at tilsynet har gjort et fint stykke arbejde.

Han understreger dog, at han ikke efterser behandlingen af hver enkelt sag.