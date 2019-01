Tilsyn: Der er stigende risiko for prisfald på lejligheder

De seneste års stigende priser på lejligheder i særligt København har øget risikoen for tab. Det er mere sandsynligt, at priserne er overvurderede.

Det vurderer Finanstilsynet, der er vagthund for finanssektoren. Det gælder blandt andet bankerne.

- De høje priser betyder, at risikoen for tab er forhøjet. Det bliver stadigt mere sandsynligt, at ejendomspriserne er overvurderede, og risikoen for store prisfald er tilsvarende forhøjet, skriver Finanstilsynet i et notat.

Tilsynet påpeger, at priserne siden foråret har været uændrede i København. Samtidig er antallet af handler faldet, og det tager længere tid at sælge.

Finanstilsynet vurderer dog, at bankerne er robuste generelt. Dermed vil de kunne håndtere, hvis priserne på huse og lejligheder skulle falde.

Men historisk har det dog vist sig, at nogle banker lider store tab, når boligmarkedet vender, lyder det.

Stigende renter vil kunne sætte sig i priserne. Og kraftigt stigende renter vil formentlig sende dem ned.

Særligt sårbare er projektlejligheder. De er typisk solgt, men er endnu ikke bygget færdig.

Samlet set er risikoen for markant prisfald på boligmarkedet dog lav.

- Det skal dog ses i sammenhæng med, at de danske realkreditrenter forventes at forblive på et lavt niveau indenfor det kommende år, skriver tilsynet.

Det samlede udlån til forbrugere og virksomheder er ikke vokset i samme grad som op til finanskrisen. Udlån målt i forhold til bnp er på et lavere niveau i dag end i 2008.

Det burde give en blødere landing, når økonomien en dag vender.

- Det betyder alt andet lige, at de danske virksomheder, forbrugere og kreditinstitutter er mindre sårbare overfor et markant økonomisk tilbageslag, skriver Finanstilsynet.

Den danske befolkning er dog ifølge Finanstilsynet verdens mest gældsatte. Det er målt ud fra gæld i forhold til indkomst.