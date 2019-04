- Vi ved, hvordan de 85 virksomheder, der sidder hos os, kæmper for at få deres hverdag til at hænge sammen. At stå uden kontor er et stort issue. Hvis der er nogen, der har brug for en plads hos os, så skal de være meget velkomne.

- Det er jo et akutbehov og en meget uheldig situation. Derfor hjælper vi selvfølgelig gerne, når der er nogen, der har behov for det, siger administrerende direktør for Coworking Plus, Mads Fugl og fortsætter:

Coworking Plus, der udvidede for lige knap et år siden , er et af de steder, der har tilbudt deres plads til de nødstedte virksomheder.

Flere interesserede

Onsdag var det første firma med 16 medarbejdere forbi Coworking Plus for at se lokalerne. Derudover kommer to andre virksomheder med henholdsvis otte og 20 medarbejdere forbi torsdag. Det vides endnu ikke, om der er nogle af virksomheder, der siger ja til at blive genhuset ved Coworking Plus, men Mads Fugl er glad for at kunne tilbyde dem tag over hovedet.

- Vi håber, at vi kan hjælpe dem med, at de hurtigst muligt får en normal hverdag igen. En af virksomheder, vi snakkede med, skulle ud med et tilbud på fredag. At stå uden arbejdsstation fra den ene dag til den anden er et kæmpe problem, når man står i sådan en situation, lyder det fra Mads Fugl.

Udover Coworking Plus fortæller tiltrækningschef ved Odense Kommune, Joost Nijhoff, at blandt andet Forskerparken og Stjerneskibet også har tilbudt firmaerne hjælp.