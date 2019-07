Til sagen: Affaldskoncern ser intet forkert bestyrelsespost til Lilleholt

Bestyrelsesformand Søren Vilby fra den fynske affaldskoncern Marius Pedersen ser frem til at byde tidligere energiminister Lars Chr. Lilleholt velkommen i bestyrelsen. Det er kun godt, at politikerne kommer ud og oplever virkeligheden i erhvervslivet, siger han.

Søren Vilby, hvorfor har I valgt at række ud til tidligere Venstre-minister Lars Chr. Lilleholt, som er nyt bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen-koncernen?

- Vi får i Lars Chr. Lilleholt et dygtigt og flittigt menneske ind, som har en stor viden om vores område. Desuden har han en viden om, hvordan en offentlig sektor fungerer på et helt overordnet niveau, så der supplerer han virkelig fint. Han har en viden, vi gerne vil have med i bestyrelsen, hvor vi i forvejen har en tidligere revisor og advokat samt nogle erhvervsfolk. Og så vidste vi, at han havde tiden til det nu, det har jo også spillet ind.

Havde I på forhånd overvejet, om I kunne blive kritiseret for at få en tidligere energiminister og fortsat aktiv folketingspolitiker med i bestyrelsen?

- Ja, det har vi selvfølgelig været bevidste om. Men det er ikke den konkrete politiske indflydelse, der er afgørende for vores valg. Desuden er jeg en af dem, der faktisk tror på, at det er sundt for erhvervslivet og for politikerne, at man kan skifte lidt og få erfaring fra både det politiske liv og fra erhvervslivet. Det tror jeg, vi har godt af som samfund, og det er noget af det, man risikerer, vil forsvinde, hvis sådan nogle ting ikke bliver muligt.

Så det er ikke fordi, han er tidligere minister, og måske har været med til at udforme nogle af de regler og lovgivning, I er underlagt?

- Nej, det har ikke derfor. Og jeg vil gerne understrege, at vi har fulgt alle regler til punkt og prikke - og samtidigt er vi underlagt habilitetsregler og krav om fortrolighed, som gør, at vi alle sammen - Lars Chr. Lilleholt inklusive - kan opleve, at der kan opstå sager, hvor det er nødvendigt at gå uden for døren på grund af habilitetsspørgsmålet.

Hvad består bestyrelsens arbejde i?

- Helt overordnet er det fortroligt, men vi har en række temaer igennem de fem møder, vi holder årligt. Vi har en overordnet kontrolfunktion, og så gennemgår vi alt fra budget til årsregnskaber, men også strategi og udvikling af virksomheden, som spiller en stor rolle. Og så er det jo også vigtigt at huske på, at vi er store på Fyn, men langt størstedelen af vores forretning ligger uden for Danmark i Østeuropa (Tjekkiet og Slovakiet, red.).

Hvad får man i honorar for at bestride en bestyrelsespost hos jer?

- Det er ikke noget, jeg vil oplyse om. Vi oplyser i vores årsregnskab fælles tal for bestyrelsen og direktionen.

(I det seneste årsregnskab fra Marius Pedersen Holding fra 2018 var der samlet afsat 2,2 millioner kroner til ni bestyrelsesmedlemmer, red.)