Tidligere Falck-direktør forlader endnu en bestyrelse

Allan Søgaard Larsen, der tidligere har været direktør i Falck, forlader bestyrelsen for virksomheden Conferize.

Han har fået kritik for sin tid som chef for Falck, der er anklaget for at have brugt ufine metoder mod konkurrenten Bios.

Tidligere i denne uge forlod han også bestyrelsen i medicoselskabet Ambu og Løkkefonden.

Conferize, der er ved at udvikle en digital platform til konferencedeltagere, oplyser, at Allan Søgaard Larsen stopper af personlige årsager. Han har været medlem af bestyrelsen siden 2017.

Konkurrencerådet afgjorde for nylig, at Falck i 2015-2016 misbrugte sin position på markedet for ambulancekørsel til at presse rivalen Bios ud.

Sagen vil blive meldt til Bagmandspolitiet. Det er uvist, om han bliver en del af Bagmandspolitiets eventuelle efterforskning og mulige tiltale mod Falck.

Allan Søgaard Larsen var koncernchef for Falck fra 2004 til 2016.

I den rolle stod han i spidsen for en - ifølge Konkurrencerådet - ulovlig kampagne.

Falck skal via målrettet og i nogle tilfælde fordækt kommunikation have arbejdet for, at Bios ikke kunne skaffe nok reddere.

Dermed kunne selskabet ikke leve op til den kontrakt, som selskabet havde vundet fra Falck i Region Syddanmark.

Konkurrencerådet har afgjort, at kampagnen var ulovlig. Den blev blandt andet udført sammen med kommunikationsbureauet Advice.

Ifølge rådets afgørelse skrev en Falck-medarbejder til Advice den 18. september 2014 om planen for at sværte Bios til og skabe usikkerhed om Bios' forretning.

- Det er mit klare indtryk, at vores direktion er tryg ved rammerne for det fortsatte arbejde, så lad os bare komme ned i maskinrummet, skrev Falck-medarbejderen.

Allan Søgaard Larsen har trods de seneste stop en række poster i erhvervslivet. Han er stifter og medejer af investeringsselskabet Liberatio.

Derudover er han bestyrelsesformand for Duos-gruppen, der leverer forskellige typer velfærdsydelser.

Desuden er han formand for Ledelseskommissionen. Den er nedsat af regeringen.