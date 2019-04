Tican vender minus til overskud: Direktør takker af efter 24 år

Ove Thejls stopper som direktør hos slagterikoncernen Tican efter et 2018, der blev vendt til overskud.

Efter 24 år som direktør hos slagterikoncernen Tican stopper Ove Thejls og overlader roret til sin efterfølger.

Det oplyser Tican i forbindelse med sit årsregnskab torsdag.

Virksomheden er ejet af den tyske koncern Tönnies, der i 2016 købte Tican.

Tican er Danmarks næststørste slagterikoncern efter Danish Crown. Siden opkøbet har der været en stor opgave med at vende en underskudsgivende forretning til overskud.

Det lykkedes i 2018, og derfor har Ove Thejls set tidspunktet som oplagt til at stoppe.

- Jeg nærmer mig 65 år, og jeg havde lovet Tönnies at ville hjælpe med integrationen. Nu er vi på plads, og derfor synes jeg, at timingen er perfekt.

- Det er selvfølgelig vemodigt at skulle forlade koncernen efter 24 år. Det har været en stor del af mit liv med både op- og nedture, men jeg er glad for at efterlade en virksomhed i god stand, siger Ove Thejls.

Tican fik et overskud på driften på 55 millioner kroner i 2018. Det er en forbedring fra et underskud på 97 millioner kroner året før.

Omsætningen faldt 500 millioner kroner til 4,7 milliarder kroner på grund af lavere priser på grisekød.

Ifølge Ove Thejls har Tican blandt andet forbedret resultatet gennem besparelser, efter at det i 2017 måtte sige farvel til 150 ansatte.

Desuden er forbedringen et resultat af, at Tican har fået en stærk ejer og derfor har kunnet skære ned på antallet af produkter og kunne koncentrere sig om at sælge til lande, hvor der er bedre indtjening.

Det gælder blandt andet Kina, Japan, USA, Australien og Taiwan.

Ove Thejls stopper 1. maj og bliver afløst af økonomidirektør Niels Jørgen Villesen. Den afgående direktør fortsætter i en rolle som næstformand i bestyrelsen.

Tican har slagterier i Thisted og Brørup og har omkring 1000 ansatte.