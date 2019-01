Test dig selv: Kvinder skal kunne opdage HPV-virus på egen hånd

- Der er yderst begavede kvinder, der stadig vælger ikke at få lavet undersøgelsen, fordi de er ræd for den, forklarer han.

Den fynske iværksætter og ph.d. henviser til forskning, der viser, at hver fjerde kvinde bliver væk fra screeninger for den dødelige kræftform, fordi det gynækologiske indgreb kan være ubehageligt at få foretaget.

Han mener, at muligheden for at kunne teste sig selv i hjemmet, væk fra gynækologens briks, benholdere og kolde metalredskaber, vil få flere til at holde øje med, om de er smittet med HPV-virus, der kan føre til livmoderhalskræft.

Stiller ingen diagnose

- Hvad er jeres tanker om nu at skulle teste for HPV, som alt andet lige er mere alvorligt og kræver en mere omfattende behandling end for eksempel klamydia?

- Helt grundlæggende har vi ikke noget med behandlingen at gøre. Det, vi kan hjælpe folk med, er at sige, om der er nogle vira i deres krop, som er problematiske. Vi kan ikke forholde os til konkrete celleforandringer eller kræft, for det ligger uden for vores viden og formål.

Ligesom ved klamydiatesten stiller vi ikke en diagnose, betoner Hans Eibe Sørensen og forklarer, at kunden vises videre til en læge med det samme.

- Er du ikke bekymret for dit koncept nu, hvor man fra 2020 kan få hjemmetests ved sin egen læge i hele landet?

- Egentlig ikke, for vi ved også godt, at der er gratis tests for klamydia og gonorré. Vi er ikke et alternativ til sundhedssektoren, men vi er et supplement, man kan bruge, hvis det er bøvlet, eller man er bange for at skulle gå til lægen, siger Hans Eibe Sørensen.

Udover testen af de HVP-vira, der oftest kan give celleforandringer, skal en test af de, der kan give kønsvorter, også kunne købes i webshoppen om kort tid.