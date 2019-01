Teradynechef: Vi fandt vild vækst i Odense

Bostonkoncernen Teradyne var på jagt efter virksomheder med potentiel stor vækst og innovative løsninger, da de fandt først Universal Robots og sidste år Mobile Industrial Robots i Odense på Fyn. Fyens Stiftstidende tog en snak med koncernens vicedirektør for investeringer, Andy Blanchard, da han besøgte MIR for første gang.

- Jeg skal tale om forandringer, dem har vi været igennem i Teradyne de senere år - og jeg er meget imponeret over de forandringer, der også foregår her i byen, siger han.

Om et par timer skal Blanchard, som har været ansat i Teradyne i 19 år, holde et indlæg hos Odense Kommunes årlige nytårskur.

Boston-accenten er ikke til at gå fejl af hos vicedirektøren for corporate relations hos ejeren af den fynske robotsucces Teradyne-koncernen. Han er på en fire dages visit i byen, som i 2015 kom med på koncernens verdenskort, da amerikanerne lagde de første milliarder i Odense for Universal Robots.

Amerikaneren får et kort svar fra Pawel Wolski, som fortsætter med at samle robotten.

En udvikling som ikke mindst Teradyne er blevet del af, efter at amerikanerne har lagt først 2,3 milliarder kroner for UR i foråret 2015 og så for snart et år siden yderligere 1,7 milliarder kroner for Mobile Industrial Robots.

Tidligere på dagen er der kommet nye tal fra Odense Robotics - den lokale robotklynge - som viser, at forandringerne i Odense er slået igennem for alvor. 3600 ansatte er nu beskæftiget i klyngen, som eksporterer for samlet set 3,8 milliarder kroner. Virksomhederne tiltrækker store investeringer - samlet set for 5,5 milliarder kroner siden 2015.

1,5 milliarder fra UR

Da UR blev købt i foråret 2015, var det faktisk med en kort forhistorie, fortæller Blanchard. Da den nuværende topchef Mark Jagiela i 2014, altså blot året før købet af UR, overtog ledelsen af virksomheden, var det med en instruks fra bestyrelsen om at finde "nye vækstmuligheder" for Teradyne. Koncernen, der leverer udstyr til test af bl.a. mikrochips, elektronik og trådløst udstyr i industribranchen, skulle have tilført firmaer med høj vækst, lød beskeden til Jagiela, som begyndte at afsøge mulighederne.

- Teradyne vokser med et-cifrede væksttal, så vi skulle finde virksomheder med høj vækst. Dem fandt han på Fyn, hvor vi var meget imponerede over ledelse og robotarmen fra UR. Men det var helt sikkert også væksten, vi ledte efter - vi havde ikke købt en virksomhed i Odense med væksttal på fem procent, siger Andy Blanchard.

Det er heller ikke det, de fik med købet af UR.

Blanchard trommer let med fingrene på kantinebordet, lidt som en trommehvirvel, mens han løber tallene igennem fra hukommelsen.

Universal Robots havde præsteret en omsætning på 214 millioner kroner året før, da Teradyne overtog dem i foråret 2015. De følgende år løftede de omsætningen med store to-cifrede væksttal og nåede i 2017 et erklæret mål om en milliard kroner i omsætning, da året sluttede med en omsætning på 1,1 milliarder kroner.

- Og vi forventer, at den høje vækst fortsætter mange år endnu. Men vi er jo ikke "crazy". Vi ved godt, at en ledelse og de ansatte ikke kan blive ved med at præstere den slags væksttal. Så vi sagde til vores investorer, at vi ventede en vækst på 50 procent fra 2017 til sidste år, siger han.

I næste uge løfter Teradyne sløret for resultaterne i 2018, når det årlige regnskab bliver sendt på gaden. Og målet om at øge resultatet i UR er nået, lyder det fra Andy Blanchard, som i den kommende uge får besøg af ledelsen i MIR og UR, når de skal den modsatte vej over Atlanten for at tale resultater fra 2018 og nye vækstmål.

- Det er imponerende at gå fra 60 millioner dollar i 2015-resultatet til omkring 200 millioner dollar i 2018, konstaterer han om det forventede resultat på 1,5 milliarder kroner.

Samtidigt er antallet af medarbejdere i virksomheden nået op omkring 600 og regner man Mobile Industrial Robots med har Teradyne i dag mere end 700 ansatte beskæftiget med det nye område kollaborative robots og innovativ automation.