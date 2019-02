Telia og Telenor vil teste 5G-netværk i Danmark

Den næste generation af mobilnetværk, 5G, skal blandt andet kunne sikre, at selvkørende biler kan køre.

Telia og Telenor vil i løbet af 2019 lade nogle af sine kunder afprøve den næste generation af mobilnetværk - 5G.

Det oplyser selskaberne i en pressemeddelelse.

Testen vil ske i samarbejde med finske Nokia, der leverer udstyr til de to teleselskabers fælles mobilnetværk.

- 5G bliver en markant forbedring af Danmarks digitale infrastruktur, og med etableringen af testområderne skaber vi et dynamisk miljø, der vil give os vigtige erfaringer med 5G-teknologien, siger Telia Danmarks direktør, Morten Bentzen, i en pressemeddelelse.

Det er endnu ikke blevet offentliggjort, hvor den nye teknologi skal afprøves. Testen vil starte inden udgangen af juni.

5G-netværket er en opgradering fra 4G, og skal, når det er udrullet, blandt andet være med til at bane vejen for selvkørende biler og robotteknologi på sygehuse og fabrikker eller sensorer på containere.

De nuværende smartphones, som man kan købe i butikkerne, er endnu ikke understøttet til den nye teknologi.

Men de første modeller ventes at komme på markedet i løbet af 2019.

5G-netværket vil give almindelige internetbrugere mulighed for langt højere hastigheder på mobilnetværket.

Det vil for eksempel gøre det muligt at downloade film meget hurtigere end i dag.

Hos Dansk Erhverv kalder chefkonsulent Poul Noer det positivt, at 5G-netværk er på vej.

Et hurtigere og bedre netværk er nødvendigt for mange af de løsninger, som er udviklet og bliver det i fremtiden.

- Vi ved, at dataforbruget stiger år for år, og der er brug for mere kapacitet på nettet.

- Inden for logistik ved vi for eksempel, at det bliver mere udbredt med sensorer, der kan vise, hvor en container er.

- Det kan vi godt gøre i dag, men hvis der skal komme flere og flere enheder på nettet, er det nødvendigt med en udbygning af netværket, siger Poul Noer.

Telia og Telenor skriver i meddelelsen, at 5G på sigt vil blive udrullet på markedsvilkår.

Det vil sige, at det kun sker de steder, hvor der er stor nok efterspørgsel til, at selskaberne kan tjene penge på at opgradere netværket.