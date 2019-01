Telia holder skindet på næsen efter besparelser

Telia har mistet kunder inden for mobil, bredbånd, tv og fastnet i løbet af 2018, men besparelser har holdt resultat nogenlunde status quo.

Selskabets danske afdeling kommer ud af 2018 med et driftsoverskud på 545 millioner kroner, hvilket er på niveau med resultatet året før.

Telia har i løbet af 2018 mistet lidt over 27.000 mobilkunder, 12.000 fastnetkunder, 10.000 bredbåndskunder og 7000 tv-kunder.

Omsætningen fra kundernes abonnementer er faldet med fem procent til 3,18 milliarder kroner.

- Helt overordnet set leverer vi et solidt resultat i 2018, hvor vi er på niveau med 2017, på trods af at vi har en vigende omsætning fra kunderne, siger Morten Bentzen, der er direktør for Telias danske afdeling.

- Vi har kørt et fokus på at gøre det mere simpelt at være kunde og forenkle vores forretning. Det skal forbedre kundeoplevelsen og øge vores effektivitet, siger han.

Telia er i løbet af året blevet omkring 150 færre ansatte i Danmark, så der nu er 877 på lønningslisten.

Morten Bentzen fortæller, at Telia vil fortsætte med at have fokus på at forenkle forretningen.

- Vi skal hele tiden sørge for at levere den rigtige kunderejse. Hvis kunderne hellere vil betjenes digitalt, så er der færre, der ringer ind til kundeservice, siger han.

Morten Bentzen fortæller, at selskabet fremover primært satser på at holde på de kunder, der allerede er abonnenter.

- Der er ingen tvivl om, at vi har haft og vil have mere fokus på vores eksisterende kunder og gøre det godt for dem end at jagte kunder ude i markedet.

- Mobilmarkedet har en evig god konkurrence, og det forventer vi, vil fortsætte, siger Morten Bentzen.

Telia har 1,45 millioner mobilkunder, 104.000 bredbåndskunder, 78.000 fastnetkunder og 24.000 tv-kunder.

Ud over Telia-brandet har selskabet også Call Me og MIT Tele.