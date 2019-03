Teleselskabet 3 benytter fortsat Huawei efter TDC-farvel

Teleselskabet 3 er klar til at fortsætte samarbejdet med Huawei, selv om TDC har vraget den kinesiske leverandør med virkning fra 1. april.

Men ifølge 3's administrerende direktør Morten Christiansen er der stor forskel på TDC's og 3's samarbejde med Huawei.

- Vi har på den korte bane ikke planer om at ændre noget i vores netværks-setup. Men da vi i modsætning til TDC selv sammensætter vores netværk og står for driften af det, så kan vi hurtigt ændre planer, hvis vi bliver bedt om det af myndighederne, siger Morten Christiansen i en skriftlig kommentar.

TDC har skrottet Huawei og i stedet indgået en aftale med svenske Ericsson om drift af sine mobilnet heriblandt fremtidens 5G-net.

Der har den seneste tid været udbredt debat om, hvorvidt de kinesiske efterretningstjenester kan misbruge Huaweis adgang til elektronisk data til spionage.

Hos 3 har Ericsson leveret størstedelen af udstyret til 3's 3G-netværk, mens 4G-netværket er bygget af Huawei-udstyr.

3's direktør mener, at TDC's samarbejde med Huawei adskiller sig fra 3's. TDC har i Morten Christiansens optik været tvunget til enten helt at fortsætte med Huawei eller helt at skille sig af med kineserne.

- TDC har haft en managed serviceaftale med Huawei, hvor al netværksudrulning og -drift har været outsourcet til Huaweis folk.

- Hos 3 styrer vi selv vores netværk og har vores egen afdeling, som drifter og bygger netværket. Huawei og Ericsson leverer elementer til os, men vi sætter dem selv sammen og driver dem, siger Morten Christiansen.

Ifølge mediet IT Watch overvejer den administrerende direktør hos 3 dog, hvorvidt det kan være en risiko for teleselskabets image, at Huawei har været ramt af spionagefrygt.

- Det er noget, som vi overvejer specielt i lyset af TDC's udmelding. Først og fremmest tager vi det meget roligt. Og så tager vi bestik af situationen i takt med, at visse elementer af netværket skal opgraderes og skiftes, siger han til IT Watch.