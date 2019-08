Tarup-fabrik sammen med kapitalfond: Skal være dobbelt så stor

Dermed skal dens nuværende medarbejdertal på 60 i løbet af fem gerne år vokse med mere end 50 medarbejdere, samtidig med at den udbygger positionen som Nordeuropas førende leverandør inden for sit område.

For at få mulighed for det har den netop fået tilført penge fra kapitalfonden Vækstpartner Kapital, der til gengæld har fået to tredjedele af aktierne. Den hidtidige eneejer, Aage Agergaard, ejer den sidste tredjedel og fortsætter som administrerende direktør.

Vil højst være ejer i ni år

- Det har ikke bare drejet sig om, at vi skulle købe nogle af Aage Agergaards aktier, for så var værktøjsfabrikken jo lige vidt. Det afgørende for os begge har været at tilføre virksomheden mere kapital, så den har likviditet til at udnytte de store muligheder, der ligger i den, siger Anders Tvegaard, der er partner i Vækstpartner Kapital.

- Samtidig er vi gået efter en konstruktion, der giver Aage Agergaard mulighed for fortsat at være en stor aktionær. Han har ført virksomheden frem til dens nuværende position, så det er afgørende for os, at han stadig spiller en stor rolle i den, siger Anders Tvegaard.

Der er ikke truffet nogen aftaler om, at kapitalfonden senere skal købe Aage Agergaards aktier.

- Det tager vi op, når det bliver aktuelt. Vi er mellemlange ejere i vores virksomheder - det vil sige, at vi som regel er aktionærer i fem-ni år. Hvad der skal ske derefter, er der ingen, der kan sige i dag, siger Anders Tvegaard.

Aage Agergaard fortsætter gerne - både som medejer og ansat.

- Det er sindssygt spændende, så jeg vil stadig være med, og trods min alder er jeg slet ikke klar til at forlade erhvervslivet. Men om et par år kan det godt være, at vi skal have en ny direktør, så jeg kan fortsætte som fuldtids-forretningsudvikler - det er det, der interesserer mig, siger Aage Agergaard, der bor i Munkebo.

- Jeg har sikret virksomheden, så den ikke er helt afhængig af mig, og jeg har sikret mig selv, at jeg kan blive i den, siger han.