Tankstationer hæver priserne efter saudiarabisk angreb

Olieprisen er steget en del efter et angreb i Saudi-Arabien. Det får nu tankstationer til at hæve deres priser

Flere tankstationer i Danmark har mandag løftet deres priser på olie og benzin som reaktion på en stor stigning i olieprisen.

Hos både Circle K og Q8 er benzin- og dieselpriserne hævet med 40 øre per liter inklusiv moms. Derved koster en liter benzin 12,69 kroner inklusiv moms mod før 12,29 kroner.

Ændringen på tankstationerne er sket fra klokken 11.00 mandag formiddag.

Prisstigningen sker, efter at olieprisen mandag har været oppe at stige med omkring ti procent.

Den højere oliepris er en konsekvens af, at et angreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien har ødelagt halvdelen af landets olieproduktion.