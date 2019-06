Talenter på jobjagt får opgave på festival

For fjerde gang mødes talenter og fynske virksomheder på årets Tinderbox-festival. Denne gang skal de 40 unge studerende ikke blot sælge sig selv, men også løse konkrete opgaver for de ti virksomheder, der møder op.

De skal sælge sig selv, men i år skal 40 studerende også løse en konkret opgave, når de mødes med 10 fynske virksomheder inden for tech- og it-området. Det sker på den første dag af årets Tinderbox-festival, torsdag den 27. juni.

I lighed med de seneste tre år har it-brancheorganisationen Technology Denmark i år festivalen til at parre talenter med nogle af de virksomheder, som har brug for nyt blod og unge talenter.

Dem kan man finde på mange måder, men det er efterhånden blevet en fast del af starten på Tinderbox, at Technology Denmark inviterer til rekrutteringseventen på pladsen.

- I år har vi dog flyttet den ud af pladsen, så vi starter i VIP-området på væddeløbsbanen, fordi vi oplevede, at der var meget larm på selve festivalpladsen sidste år. Så i år har vi flyttet det væk og går så over på pladsen senere, siger adm. direktør i Technology Denmark, Mette Beck-Nielsen.

Hun glæder sig over, at der for fjerde år i træk fortsat er stor interesse blandt de studerende og virksomhederne for at deltage. Og i år er der også inviteret unge fra gymnasiernes særlige tech-linjer med på eventen, selv om de selvfølgelig ikke skal deltage i jobmatchen.

- Jeg havde frygtet, at vi godt kunne have mættet efterspørgslen, men det er ikke tilfældet. Vi har med 130 ansøgere til de 40 pladser for talenter aldrig haft så mange ansøgere, og vi har igen 10 virksomheder med, fortæller hun.