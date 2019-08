Talent fornægter sig ikke: Fra studerende til produktionschef

Camilla Skriver Juul Bull viste sig hurtigt at være en gevinst for Lacuna A/S, så få uger inde i praktiktiden tilbød direktør Henrik Brunsø ansættelse, så Camilla Skriver Juul Bull nu kan kalde sig produktionschef. Foto: Sugi Thiru

Camilla Skriver Juul Bull har været i praktik som logistikøkonom hos Lacuna A/S i Langeskov, og i det forløb gjorde hun det så godt, at hun straks blev ansat om produktionschef. - Talent fornægter sig ikke, forklarer direktør Henrik Brunsø om ansættelsen.

LANGESKOV: - Hun er et naturtalent, og hende ville vi ikke lade slippe. Sådan forklarer direktør Henrik Brunsø baggrunden for, at Camilla Skriver Juul Bull er gået direkte fra uddannelsen som logistikøkonom til produktionschef hos Lacuna A/S i Langeskov. For det første faldt Henrik Brunsø for, at Camilla Skriver Jull Bull mødte op personligt, da hun stod og skulle bruge en praktikplads i løbet af sin studietid. - Det er dejligt at opleve én som Camilla, der kommer og banker på i stedet for at skrive, siger Henrik Brunsø, der godt kunne se en mening med et praktikforløb for en logistikøkonom i virksomheden. Der var brug for at få set produktionen igennem for at få nedsat gennemløbstiden. - Jeg har en vision om, at tingene skal glide langsomt gennem produktionen, ligesom det sker på en bilfabrik, forklarer Henrik Brunsø. Det viste sig hurtigt, at det var Camilla Skriver Juul Bull den helt rigtige til.

Logistikøkonom Uddannelsen giver kompetencer til at planlægge, koordinere og styre en virksomheds varestrøm nationalt og internationalt, fra indkøb af råvarer over produktion til udsendelsen af de færdige produkter.Uddannelsen giver viden om, hvordan man styrer en virksomheds indkøb, produktion og distribution samt kendskab til transportformer og logistiksystemer, herunder også it.



Den nationale del indeholder fagområderne:



Virksomheden og markedet, hvor der er fokus er blandt andet på forståelse af virksomhedens interne processer og mål samt forståelse for påvirkning fra markedet.



Indkøb og produktion med fokus på indkøbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indkøbsprocessen.



Distribution og Supply Chain Management - her lærer man om virksomhedens distribution herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring.

Den første opgave for Camilla Skriver Juul Bull var at tage tid på alle processer i produktionen. Efter at have analyseret processerne er gennemløbstiden reduceret markant. Foto: Sugi Thiru

Er blevet inddraget For den nyankomne praktikant greb opgaven minutiøst an. - De første tre uger gik med at tage tid på alle processerne og gennemgå hele virksomheden og hele tiden være opmærksom på, hvor ordrerne var henne, fortæller Camilla Skriver Juul Bull. Ved at analysere hele arbejdsgangen og foretage ændringer er det lykkedes at reducere gennemløbstiden til cirka en tredjedel af, hvad den var, inden Camilla Skriver Juul Bull tog fat på opgaven. Det overraskede hende, at hun ville få en så konkret opgave - og så omfangsrig opgave, da hun startede som praktikant. - Jeg var blevet advaret mod at vælge en for lille virksomhed, og jeg havde egentlig også tænkt, at jeg ville søge i en meget stor virksomhed. Men det har bare givet mig så meget, og jeg ville slet ikke have været foruden at være her, hvor jeg har fået meget større forståelse for alle led i virksomheden, end hvis jeg havde været et større sted, fortæller Camilla Skriver Juul Bull. - Jeg havde forestillet mig, at nu skulle jeg bare ud og være i praktik her i tre måneder, og at der ikke ville være nogen forventninger til mig. Men jeg er blevet inddraget og har fået forklaringer på det hele.

Den nyuddanede produktionsplanlægger hos Lacuna A/S har sat mange initiativer i gang og for at tage temperaturen på stemningen blandt medarbejderne, har Camilla Skriver Juul Bull uddelt spørgeskemaer, som kunne udfyldes anonymt. Svarene har vist, at der er opbakning til forandringerne. Foto: Sugi Thiru

Tænker sort/hvidt Det har også haft betydning for Camilla Skriver Juul Bull på det personlige plan. - Det at gå fra at være studerende til at være produktionsplanlægger med ansvar for alle medarbejderne, har lært mig rigtig meget på den personlige front, og min faglige udvikling har helt sikkert gjort, at jeg også har udviklet mig personligt, siger hun. - Min tillid til egne evner er forbedret en hel del, og det har gjort, at jeg er vokset som menneske. Henrik Brunsø er ikke i tvivl om, at ansættelsen også er en gevinst for Lacuna. - Det er ligesom i fodboldverdenen: Talent fornægter sig ikke, og Camilla har talent inden for et arbejdsområde, hvor vi ikke var klædt godt nok på, fortæller direktøren. - Camilla har et talent uanset uddannelsen, men det er et plus, at hun som logistikøkonom tænker næsten som revisor, og det er en fordel, når man taler om produktion, hvor det er godt at se tingene lidt sort/hvidt. - Opgaven med at nedbringe gennemløbstiden er lykkedes, fordi der er samarbejdet omkring det, og der har været støtte til Camilla.

Direktør Henrik Brunsø har haft en drøm om, at produktionen af foldedøre hos Lacuna A/S i Langeskov skulle foregå ligesom en bilproduktion, hvor det hele glider langsomt uden stop gennem produktionen. Den vison har virksomhedens nye produktionschef og nyuddannede logistikøkonom Camilla Skriver Juul Bull været med til at komme nærmere. Foto: Sugi Thiru

Var med på ændringer Undervejs i forløbet, hvor praktikanten gik ind og kom med forslag til ændringer i produktionen, og mange ting skulle til at gøres på en ny måde, spurgte Camilla Skriver Juul Bull medarbejderne, hvordan de havde det med ændringerne. - Jeg valgte at lave et anonymt spørgeskema for, at jeg kunne finde ud af, hvordan jeg skulle gribe det an, når vi laver ændringer, for det er ikke alle, der synes, at forandringer er sjove. Slet ikke, hvis man har været et sted i mange år, siger hun. - Jeg fik det indtryk, at folk var med på det, og at de gerne ville de her ændringer rigtig meget. Hele responsen viste mig, at det gav mening at lave ændringer. En del af forklaringen kan være det engagement, som Camilla Skriver Juul Bull er kommet med. - Camilla var tændt som en raket fra den dag, hun startede. Hun er ekstremt egnet at have som sin produktionschef, understreger Henrik Brunsø. Og Camilla Skriver Juul Bull har da heller ikke tanker om at skulle noget andet lige nu. - Lige nu vil jeg bare gerne være hos Lacuna, for vi går ind i en sjov tid, hvor vi vækster og bliver større. Og det er et godt sted at være, hvor vi er sammen om tingene, slår den nykårne logstikøkonom og produktionschef fast.

Før Camilla Skriver Juul Bull ændrede arbejdsgangen i produktionen hos Lacuna, blev der flyttet meget rundt på tingene, eller elementerne kunne ligge flere dage på en station, før de kom videre. Det er nu ændret, så gennemløbstiden er reduceret med op til to uger. Foto: Sugi Thiru

