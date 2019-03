Tal økonomi med de unge

2 Lær dem at spare op)

Lær børnene at spare op og del tankerne om opsparing med dem. Hvordan får familien f.eks. råd til en rejse til sommer, eller hvordan sørger vi for, at der er en økonomisk buffer. Introducer børnene for de redskaber, man selv bruger som voksen. Det kan også være en meget god anledning til selv at få redskaberne pudset af.