Tæt på optaget efter to år: Erhvervsfolk strømmer til netværkstræning

- Vi har faktisk stoppet for optag på vores businesshold. Vi kan godt tage flere ind, og vi har også plads til private medlemmer, men vi er ved at være fyldt op rent fysisk. Desuden er det vigtigt for os, at vi bevarer intimitet og nærhed medlemmerne imellem, siger Ole Stougaard.

Sammen med forretningspartner Allan Frederiksen, som ligesom Stougaard er personlig træner og med en universitetsgrad i sundhed og idræt, startede han for lidt over to år siden træningscentret Strong4life . I dag kan de med 215 medlemmer stort set melde alt optaget i det 1000 kvadratmeter store center på Cikorievej i Odense.

- Det er det nyeste, vi har fået på programmet. Vi har også House of Code og andre virksomheder, som kommer her og træner, mens de holder møder i ledergruppen, siger Ole Stougaard, mens han kigger ud på Umbraco-mødet gennem glasvæggen fra det tilstødende kontor.

43-årige Ole Stougaard etablerede Strong4life for et par år siden med en partner og en række økonomiske investorer, som alle træner i centret i dag. Foto: Sugi Thiru

Kloge penge fra holdet

Den 43-årige nyborgenser er uddannet cand.scient. i idræt og har i en årrække arbejdet som personlig træner. Det gjorde han også for nogle år siden, hvor han havde et hold af erhvervsfolk fast og lejede sig ind hos en større dansk fitness-kæde et andet sted i Odense. Da centret blev opkøbt af en konkurrent, kunne han ikke længere leje sig ind med sit eget hold - og valgte i stedet at etablere et center selv.

Det blev sammen med Allan Frederiksen, som han havde mødt i centret. Men også sammen med det hold af erhvervsfolk, som han allerede var i gang med at træne. De otte erhvervsfolk fra Oles træningshold stod parat med kloge penge og investerede i Strong4life. Blandt dem erhvervsmand og investor Torben Frigaard, møbelhandler Torben Werenberg og robotdirektør Thomas Visti, Mobile Industrial Robots.

- Det har betydet virkelig meget, at vi havde dem med. Det har gjort, at vi ikke skulle optage lån i banken, så vi skulle ikke bekymre os om det, mens vi startede op, og desuden har de rådgivet os i etableringen, for hverken mig eller Allan har haft succes med iværksætteri eller ved ret meget om at drive en forretning, fortæller Ole Stougaard.

Til gengæld ved han noget om at træne folk til et mere sundt liv, og det er rygtedes i kredsen og netværket omkring de oprindelige otte investorer. Det har sikret ikke blot økonomien til at løbe Strong4life i gang - men også sikret en strøm af nye medlemmer. Uden markedsføring.

- Vi har ikke brugt penge på reklamer. Vi har brugt mund til mund-metoden, og det har virkelig haft effekt, fortsætter han.