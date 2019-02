Taber stort på Island: Kæmpeunderskud hos stor fynsk entreprenør

For første gang i mindst 13 år har den ellers så succesrige Munck Gruppen i Nyborg haft underskud - oven i købet et meget stort på 129 millioner kroner før skat og 147 millioner kroner efter skat. Året før var der et overskud på 38 millioner kroner før skat.

Alle aktiviteterne i Danmark giver overskud, men den 1446 medarbejdere store koncern har sat endnu et meget stort beløb til i Island, hvor den for to år siden købte virksomheden LNS Saga af den norske entreprenørkoncern LNS.

Allerede i regnskabet for et år siden trak det islandske opkøb store penge ud af resultatet, der dengang faldt med 54 millioner kroner, men dog endte i et plus. Hverken i det nye eller det forrige regnskab er der sat præcise beløb på tabet, i en pressemeddelelse kalder virksomheden underskuddet for "meget stort."

De store problemer for Munck til at skrue ned for aktiviteten i Island, og det er ikke sikkert, at den vanskelige virksomhed overlever. Ifølge pressemeddelelsen vil man bruge den kommende tid til at overveje fremtiden for selskabet.

Ifølge pressemeddelelsen fra Munck Gruppen, der ejes af direktør Hans Christian Munck, har fynboerne nu anlagt sag mod den norske sælger af det islandske selskab, fordi man mener at have fået forkerte oplysninger forud for købet.

"Selskabets finansielle situation var væsentlig mere ustabil end antaget, og Munck-koncernen har siden lagt sag an mod LNS for at have givet ufuldstændige og fejlagtige oplysninger i forbindelse med salgsprocessen," hedder det i pressemeddelelsen.

