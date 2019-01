TV2-direktør stopper: Vil arbejde i bestyrelser

På et bestyrelsesmøde tirsdag har TV2's direktør, Merete Eldrup, oplyst, at hun ønsker at forlade sin post. Hun ønsker i stedet at forfølge en karriere i bestyrelseslokalerne.

Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse.

Merete Eldrup har været direktør i TV2 i 11 år. Hun bliver på posten, indtil en ny direktør er fundet.

I pressemeddelelsen siger bestyrelsesformand i TV2, Jimmy Maymann:

- I en situation som denne glædes man over, at TV2 har et stærkt ledelsesteam og en masse dygtige medarbejdere, og vi ser derfor fortrøstningsfuldt på fremtiden, på trods af at vi mister en dygtig direktør i Merete.

Merete Eldrup sidder i bestyrelsen hos blandt andet banken Nykredit, analyseinstituttet Rambøll og forlaget Gyldendal.