Teleselskabet TDC har valgt at udrulle sit 5G-netværk i samarbejde med svenskbaserede Ericsson. Dermed bliver kinesiske Huawei valgt fra.

Det oplyser TDC i en pressemeddelelse.

Det lå i kortene, at Huawei ville få en rolle i TDC's 5G-netværk. Tilbage i 2013 var det nemlig Ericsson, som TDC skrottede til fordel for en seksårig kontrakt med Huawei.

Huawei er i flere lande mistænkt for at videregive oplysninger til den kinesiske stat. I USA og Storbritannien er Huawei blevet nægtet at være leverandører til internetforbindelser.

Herhjemme har Banedanmark annulleret en kontrakt om netværksudstyr fra netop Huawei.

I sin pressemeddelelse oplyser TDC, at selskabet vil kunne tilbyde 5G-netværk i hele Danmark med udgangen af 2020.

Direktør Allison Kirkby lægger ikke skjul på, at der har været flere om buddet, da TDC skulle vælge partner til sit 5G-netværk.

- I det forløbne år har TDC forhandlet med adskillige leverandører om den forestående udrulning af 5G, siger hun i pressemeddelelsen.

Hun udtrykker dog glæde over at have valgt Ericsson, og "dermed indlede et nyt og spændende kapitel med trådløse forbindelser for Danmark og Skandinavien".

5G er blandt andet hurtigere internet med højere kapacitet.