Syv gode råd om budgettering og forecasting

Det er ingen hemmelighed, at man især i mindre og mellemstore virksomheder har svært ved at se værdien af at lægge budgetter, men det er faktisk lidt ærgerligt. Gjort rigtigt kan et budget nemlig forvandles fra en skrivebordsopgave for regnskabsfolk til et styringsværktøj for ledelsen, men det kræver, at man gør sig nogle overvejelser på forhånd.

Med 40 år i revisionsbranchen er Arne B. Jepsen rådgivende revisor for kunder fra vidt forskellige brancher.



Specialet er rådgivning inden for skat, køb og salg af virksomheder samt generationsskifte.



Interessen går især i retning af de små og mellemstore virksomheder, da det særligt er herfra, at landets vækst skal komme.



Arne B. Jepsen er Senior Partner og statsautoriseret revisor i rådgivningsvirksomheder BDO, som leverer nyheder om skat, moms og regnskab til Erhverv+.

1. Hvad skal det bruges til? Det er vigtigt på forhånd at gøre sig klart, hvad budgettet skal bruges til. Er det kun til glæde for banken? Er det for at finde mulige omkostningsbesparelser, eller for få støtte til de daglige beslutninger? Fastlæg formålet før alt andet.

2. Budgettet skal spejle strategien Et budget, hvor man blot fremskriver tallene fra det seneste årsregnskab, kan ikke bruges til ret meget. Budgettet skal afspejle de planer, som virksomheden har for budgetperioden. Er der ikke lagt nogen planer, er udarbejdelsen af budgettet en perfekt anledning til at gøre det.

3. Er forudsætningerne på plads? Et godt budget forudsætter, at der er tænkt over de indre sammenhænge. Hvis omsætningen stiger, følger vareforbruget med, men kan den øgede omsætning realiseres med det samme antal medarbejdere og uden investeringer i materiel og lokaler?

4. Flere skal inddrages For at kunne bruges som styringsredskab, skal et budget opbygges, så det indeholder de informationer, der er brug for. Derfor er udarbejdelsen af budgettet ikke kun en opgave for økonomiafdelingen. Ledere på alle niveauer skal derfor inddrages i processen, men ikke med input til tallene, men også til opbygningen, så de efterfølgende kan bruge det inden for hver deres felt.

5. Realistisk periodisering Et budget kan og skal normalt kunne periodiseres mindst på månedsbasis. Også på dette punkt er det vigtigt, at budgetlægningen afspejler virkeligheden, så der ikke regnes med samme omsætning i en måned med 16 arbejdsdage som i en måned med 22 arbejdsdage.

6. Mulighed for simulering At kunne foretage simuleringer øger brugbarheden af et budget rigtig meget. Det kan være både tids- og omkostningskrævende at opbygge et budgetværktøj, der kan dette, men al erfaring viser, at det er en lønsom investering.