Systematics vilde milepæl: 1000 medarbejdere - og langt de fleste i Aarhus

AARHUS: Systematic med hovedkontor på Søren Frichs Vej i Aarhus rundede i august 2018 en bemærkelsesværdig milepæl.

Her ansatte Danmarks største privatejede it-hus nemlig medarbejdere nummer 1000 - og som den første danske virksomhed i private ejerskab i mere end 20 år i øvrigt. Dermed fulgte Systematic i slipstrømmen på et andet dansk it-selskab Netcompany - som også har et af sine ni kontorer i Aarhus - og har talt sine lønnumre i tusindtal siden 2017.

Hos Systematic er væksten især gået stærkt de seneste år i udviklingsafdelingen i Rumænien, men omtrent tre ud af fire medarbejdere har fortsat det lokale hovedkontor som deres arbejdssted. I alt har Systematic kontorer i 12 lande.

Direktør Michael Holm stiftede i it-virksomheden, der især er kendt for sine store kontrakter til forsvaret og sundhedssektoren i både ind- og udland, i 1985. Michael Holm har dermed set det århusianske tech-miljø udvikle sig indefra i snart 35 år:

- Det kan godt være, at "Danish for Progress" var et dårligt slogan for Aarhus, men det passer faktisk meget godt, når man ser, hvad der er sket i kommunen gennem de senere år. Aarhus er blandt de hurtigst voksende kommuner i Danmark, og det skyldes ikke mindst, at flere tech-virksomheder - både de helt store og mange små - har valgt at etablere sig i byen.

- Vi har fået gode internationale skoletilbud, som er afgørende for, at højtuddannede it-specialister fra andre lande vil bosætte sig med deres familier. De har brug for at vide, at deres børn kan gå i en international skole med et internationalt anerkendt undervisningsprogram, hvis de skal flytte hertil. I Systematic gør vi en aktiv indsats for at tiltrække international, kvalificeret arbejdskraft til Aarhus blandt andet via vores bidrag til etableringen af Destination Aarhus, hvor vi sammen med flere af de andre større virksomheder i Østjylland formidler spændende it-stillinger, netværk og hjælper internationale it-talenter med at etablere sig her, siger direktøren hos Systematic.

Michael Holm peger samtidig, at der skal øgede investeringer i bosætning og stærke uddannelser, hvis Aarhus skal både fastholde og udbygge positionen i tech-landskabet.

- Vi skal styrke IT-uddannelserne og give de unge mulighed for at fordybe sig og specialisere sig i deres felt. Samtidig skal vi i langt højere grad knytte uddannelsesstederne og virksomhederne tættere sammen gennem samarbejde. Vi skal sørge for, at flere unge it-studerende kommer ud og prøver deres viden af gennem praktik og studiejobs. Der er brug for, at den arbejdsstyrke, som kommer ud af it-uddannelserne er højt specialiseret og har forståelse for og erfaring med vilkårene på arbejdsmarkedet.