Sydfynsk rigmand: Jeg bliver i Parken

Svendborg-milliardær Erik Skjærbæk har ingen planer om at sælge sin andel i koncernen bag blandt andet fodboldklubben FC København og Lalandia, selv om en gruppe udenlandske investorer er meget interesseret i at overtage Parken Sport & Entertainment.

I foråret er det 10 år siden, at den sydfynske milliardær og investor Erik Skjærbæk første gang købte aktier i selskabet bag fodboldklubben FC København og Lalandia, Parken Sport & Entertainment. I dag ejer han næsten hver fjerde aktie i selskabet med knap 23 procent.

Og efter 10 år er der ingen tegn på metaltræthed hos Skjærbæk, som ikke har nogen intentioner om at slippe bolden eller sine aktier.

- Nej, det kan jeg bekræfte. Jeg skal ikke sælge mine aktier i Parken, tværtimod, siger han.

Det siger han til Fyens.dk, efter at en investorgruppe har annonceret et bud om at overtage aktierne fra den største aktionær Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som ejer mere end 29 procent af aktierne.

7. februar skrev InsideBusiness, at en gruppe kapitalstærke udenlandske investorer var interesserede i at overtage det danske selskab, som blandt andet ejer fodbolklubben FCK, Parken og Lalandia. Interessen har fået kursen på aktien - og dermed på Erk Skjærbæks nye indkøb - til at stige mere end 20 procent.

Hos Skjærbæk, som har sine aktier placeret i selskabet ES Parken, er der ingen intentioner om at vinke farvel til Parken. Tværtimod. De seneste måneder og halve år har han investeret millioner i at udbygge sin aktieportefølje, som i dag nærmer sig de 23 procent, hvilket fastholder hans position som den næststørste aktionær i selskabet, som ejer landet største fodboldklub, ferieparker og ejendomme med base i København, siger han til Fyens Stiftstidende.

Såvel Erik Skjærbæk og den anden storaktionær Karl Peter Korsgaard, som har lidt over 20 procent af aktierne, har begge sagt nej til både møde med den eventuelle køber og salg af aktier.

Erik Skjærbæk, som blev milliardær ved salget af Svendborg Brakes, har svært ved at få øje på en bedre investering, siger han til Fyens Stiftstidende.

- Jeg har opkøbt aktier i Parken siden 2009, fordi jeg ikke ser nogen andre investeringsmuligheder pt. som kan matche Parken med hensyn til mulige gevinstmuligheder og lav risiko. Det er derfor, jeg ikke sælger, og derfor jeg opkøber flere aktier, siger han.

Den omtalte investorgruppe har ifølge Ritzaus Bureau henvendt sig under navnet Arena Developments Aps. Det fik Parken Sport & Entertainment til at udsende en fondsbørsmeddelelelse, hvor de nuværende storaktionærer Skjærbæk og Korstgaaard understreger, at deres aktier ikke er til salg. - Parken Sport & Entertainment har forelagt anmodningen for Erik Skjærbæk og Karl Peter Korsgaard, der begge har oplyst, at deres aktier i Parken Sport & Entertainment ikke er til salg, hvorfor de ikke finder deltagelse i et møde med Arena Developments ApS relevant, lød det i meddelelsen forleden.

Skjærbæk har ikke nogen kommentarer til eventuelle investorer eller de planer, de skulle have med Parken, såfremt de får adgang til aktier i selskabet.

- Jeg har ikke nogen kommentarer til det, for vi diskuterer en hypotetisk mulighed med nogle mennesker, jeg ikke kender, siger han.