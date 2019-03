Swedbank freder dansk topchef efter hvidvaskrapport

Swedbank er på det seneste blevet kædet sammen med hvidvasksagen i Danske Bank.

Ifølge det svenske medie SVT har mistænkelige kunder overført milliardbeløb gennem Swedbank og Danske Bank i Baltikum.

Men efter at have set de foreløbige resultater af en ekstern undersøgelse har bankens bestyrelse fortsat tillid til sin topchef, danskeren Birgitte Bonnesen.

Swedbank har dog besluttet at lave en dybere undersøgelse af sagen. Det vil ske i samarbejde med myndighederne.

Det oplyser banken fredag morgen.

I første omgang er 50 Swedbank-kunder blevet undersøgt. De blev bragt til torvs af SVT i februar, hvor de blev betegnet som mistænkelige.

- Efter at have kigget på orienteringen fra FRA (konsulentfirmaet, der har lavet undersøgelsen for Swedbank, red.) har vi fortsat tillid til vores direktør og hendes evne til at lede og styre bankens arbejde mod hvidvask, siger Lars Idermark, formand for Swedbanks bestyrelse, i en pressemeddelelse.

I den foreløbige rapport er der ikke nævnt noget omfang af overførsler for de 50 kunder, men den sidste overførsel fandt sted i slutningen af maj 2017.

Ifølge SVT har der været mistænkelige overførsler mellem Swedbank og Danske Bank i Baltikum på op mod 67 milliarder kroner mellem 2007 og 2015.

Den svenske bank har ifølge SVT fået kritik for, at den kun har kigget på de 50 kunder og ikke lavet en fuld ekstern undersøgelse på linje med Danske Bank, der i sin undersøgelse fandt frem til mistænkelige overførsler for op mod 1500 milliarder kroner i Estland.

Swedbank varsler fredag, at den vil lave en ny enhed, der skal bekæmpe økonomisk kriminalitet.

Banken har knap otte millioner kunder i Sverige og Baltikum.