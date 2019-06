Odense-selskabet HD Ejendomme, der er en af Fyns største ejendomsbesiddere, har nu haft to rigtig gode år, efter at firmaet blev købt af svenske Niam.

Med et overskud på 238 millioner kroner før skat for 2018 understreger HD Ejendomme i Odense, at det er blevet en rigtig god forretning efter at være blevet overtaget af Niam i Sverige for to år siden. Det fremgår af regnskabet, der bliver offentliggjort i denne uge.

Det endelige overskud er ikke lige så stort som i 2017. Dengang blev resultatet sendt i vejret, fordi virksomhedens ejendomme blev opskrevet i værdig. I 2018 var denne post mindre, og det betyder, at overskuddet også bliver mindre.

Til gengæld er virksomheden blevet bedre til at tjene penge på den daglige drift - altså primært udlejningen af de mange ejendomme. Overskuddet af driften er i 2018 på 200 millioner kroner mod 172 millioner kroner året før, når værdireguleringerne ikke regnes med.

HD Ejendomme ejer boliger, erhvervslokaler, grunde og byggerier for 4,3 milliarder kroner. Det er stort set samme beløb som året før, men tallet dækker over ændringer. Virksomheden har blandt andet solgt en række ejendomme, der betegnes som ikke-strategiske. Driften af disse ejendomme gav en relativt lav indtjening, så frasalgene har været med til at forbedre koncernens nøgletal.

Ud over at administrere sine egne ejendomme tager HD Ejendomme sig også af mange af ejerens, Niams, øvrige ejendomme i Danmark. Det har øget omsætningen i selskabet.

Virksomhedens ledelse er tilfreds med regnskabet.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi har en markant vækst i primær drift samt stærke økonomiske nøgletal, siger administrerende direktør Peter Uldall Borch ifølge en pressemeddelelse.

Han ser også optimistisk på indeværende år:

- Vi forventer, at de senere års positive resultater fortsætter i 2019 med yderligere forbedrede nøgletal, lover han.

Ifølge direktøren vil der også blive solgt ikke-strategiske ejendomme i år. Et af de felter, hvor det går den anden vej, er de nybyggerier, der er på i blandt andet Nyborg, og som vil påvirke resultatet positivt fra 2020.

Ifølge pressemeddelelsen er Niam-koncernen vokset med 3200 lejeboliger i Danmark uden for København. Ifølge koncernens landechef for Danmark, Michael Berthelsen, forventer virksomheden at HD Ejendomme skal administrere lidt under 6.000 boliger og 325 erhvervslejemål.

HD Ejendomme blev stiftet af odenseaneren Heine Delbing i 1998 under navnet Cocktail Ejendomme.