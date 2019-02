Svensk bank stopper styrtblødning efter mulig hvidvasksag

Den svenske bank Swedbank har fredag fået stabiliseret et ellers frit fald i aktiekursen, efter det onsdag blev sat i forbindelse med en sag om mulig hvidvask.

Efter to dages store fald på aktiemarkedet er en af bankens storaktionærer og dermed en betydelig ejer i banken kommet Swedbank til undsætning.

I Dagens Industri har direktøren i pensionskassen Alceta, Magnus Billing, fredag udtrykt fuld støtte til ledelsen i Swedbank.

Støtteerklæringen kommer efter to dage med fald i aktiekursen på 13,6 procent onsdag og 9,3 procent torsdag.

Fredag har kursen rettet sig op, og med Billings støtteerklæring i ryggen har den genvundet mere end tre procent i værdi, skriver Dagens Industri.

Swedbank kom i fokus onsdag i programmet Uppdrag Granskning på SVT.

Ifølge TV-stationen er store mistænkelige pengestrømme gået gennem Swedbank til konti på De Britiske Jomfruøer og i Belize. Der er angiveligt tale om 40 milliarder svenske kroner.

Senere meldte hvidvaskjægeren Bill Browder sig på banen. Han mener at have beviser for, at beløbet er endnu større, og at sagen trækker tråde til Danske Banks sag om mulig hvidvask i Estland.

Historien om mulig hvidvask står i skarp kontrast til forsikringer fra bankens danske direktør Birgitte Bonnesen, der gennem hele Danske Banks sag flere gange har afvist blankt, at udenlandske kunder har kanaliseret penge gennem banken.

Efter SVT-udsendelsen har Swedbanks kommunikationschef, Gabriel Francke Rodau, oplyst, at banken har fundet mistænkelige transaktioner og oplyst svensk politi om det.