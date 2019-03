Der er en håndfuld store udviklingsprojekter i gang på Svendborg Havn, men havnen får ikke lov til at blive en ghetto med luksuslejligheder, som man ser på andre byers havne. Der skal fortsat være tung industri, erhverv og uddannelse. For erhvervshavnen er en del af Svendborgs DNA og selvforståelse. Men både kultur, byliv og boliger er der også plads til, fortæller byplanlægger og arkitekt ved "Fremtidens Havn".

SVENDBORG: Svendborg rejste sig som by op ad bakkerne omkring havnen i middelalderen. Og Svendborg blev dengang for længe siden en af Danmarks største og mest betydningsfulde handelshavne.

Skaber en sammenhæng

Det maritime er i Svendborgs DNA, og det bliver det ved med at være. Sådan siger Klaus Johannessen, der er byplanlægger og arkitekt ved Svendborg Kommunes "Fremtidens Havn", der styrer en samling af udviklingsprojekter omkring havnen.

- I takt med at virksomhederne er lukket ned på havnen, har Svendborg Kommune købt bygningerne. Det har givet kommunen mulighed for at udvikle en samlet plan for hele området. I det arbejde har vi fokuseret på at have en bred debat i byen.

- Det er klart, at når mange borgere har levet deres liv i det maritime erhverv, så er de optaget af, at erhvervet fortsætter, og historien bliver vedligeholdt, siger han.

Fremtidens Havn er delt op i en håndfuld forskellige projekter af forskellige størrelser. Fælles for alle projekter er, at de skal skabe en større forbindelse mellem by og havn.

- En moderne havn rummer ikke kun erhverv, men også det byliv, som borgerne og gæsterne giver. Derfor arbejder vi på at danne bedre sammenhæng mellem havn og by ved at skabe nye stræder, byrum og nye bebyggelser med blandet bolig og erhverv.