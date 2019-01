Sure finansmarkeder skærer en luns af Topdanmarks overskud

Et hårdt 2018 på de finansielle markeder har skåret en luns af overskuddet hos Danmarks næststørste forsikringsselskab, Topdanmark.

Overskuddet er faldet til 1331 millioner kroner fra 1733 millioner kroner i 2017. Det viser regnskabet, der er offentliggjort torsdag.

Handelskrigen mellem Kina og USA og brexit-spørgsmålet har været med til at presse kurserne på finansmarkederne i 2018.

Forsikringsselskaber investerer en del af kundernes forsikringspræmier, men der var ikke så meget at råbe hurra for på den front hos Topdanmark.

Selskabet tjente 16 millioner kroner på sine værdipapirer. Det er et fald fra 396 millioner kroner i 2017.

- Ikke mindst udviklingen på aktiemarkedet i sidste kvartal af 2018 har slået et hul, sådan at vi for hele året kommer ud med et beskedent investeringsafkast, siger administrerende direktør Peter Hermann i en kommentar.

Topdanmark har heller ikke tjent helt så mange penge på sine forsikringer i løbet af sidste år, da der har været flere skader.

Selskabet understreger dog, at niveauet af skader i 2017 var ekstraordinært lavt, hvorfor der ikke skulle punges ud med så mange penge i erstatninger.

Resultatet på den del af forretningen er dykket med 120 millioner kroner i 2018.

- I 2018 havde vi en af de længste og varmeste somre i mands minde, hvilket resulterede i et højere brandskadeniveau, siger Peter Hermann.

Topdanmark fortæller, at det har fået flere kunder inden for privat, landbrug og erhverv.

Det skyldes primært, at selskabet er blevet bedre til at holde på kunderne, lyder det.

For 2019 forventer Topdanmark at tjene 1000-1100 millioner kroner.