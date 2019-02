Sure finansmarkeder giver milliardtab hos ATP

Et hårdt 2018 på de finansielle markeder kostede dyrt for pensionskæmpen ATP, der tabte 3,7 milliarder kroner på sine investeringer sidste år.

Det viser årsregnskabet fra ATP, som omkring fem millioner danskere har pensionsopsparing hos.

ATP-direktør Bo Foged siger i en kommentar til regnskabet, at det var forventeligt med et dårligt år efter en årrække med store afkast.

Det var særligt de sidste måneder af 2018, at finansmarkederne var svagt kørende.

ATP har haft overskud på sine investeringer hvert år siden 2008, hvor finanskrisen satte ind.

- Vi har de senere år fået meget afkast på forskud. Derfor har det været ventet, at de høje afkast ikke kunne fortsætte, hverken for os eller andre i branchen, hvilket 2018 meget klart illustrerer, siger Bo Foged.

Han understreger, at ATP har en lang tidshorisont for sine investeringer og derfor har et godt grundlag for at sikre pensionen for danskerne.

Alligevel er der dog en forventning om, at afkastene bliver mere moderate i årene fremover. Samlet har ATP 785 milliarder kroner under forvaltning.

Ud over tabene på finansmarkederne er ATP's resultater også ramt af, at danskerne lever længere.

Sidste år ændrede ATP på sine modeller for levetiden og satte 20 milliarder kroner ekstra til side til pensionerne.

Dermed er det samlede underskud for pensionsselskabet på minus 25,5 milliarder kroner i 2018.

Ud over et svagt 2018 resultatmæssigt har året også budt på modvind på flere andre fronter for ATP.

Bo Foged overtog posten som direktør i november, efter at Christian Hyldahl valgte at stoppe efter afsløringer af tvivlsomme aktiehandler i hans tid som chef i Nordea.

Dagbladet Børsen har blandt andet afdækket, at Nordea op til finanskrisen foretog flere handler, som havde til formål at udnytte reglerne for skat på aktieudbytter.