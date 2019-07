Succesfabrik i bølgedal: Dan-Foam har laveste overskud i ni år

Den plejer at ligge allerøverst på listen over fynske succesvirksomheder, men overskuddene i fynske Dan-Foam er ikke helt så imponerende som tidligere. Madrasfabrikkens drift i 2018 blev den dårligste i 14 år, og med en ekstra-skat oveni endte regnskabet meget langt under det normale niveau.

Mange ville have været tilfredse, men for Aarup-virksomheden Dan-Foam er overskuddet for 2018 langt under standard. Virksomheden, der fremstiller kostbare og populære Tempur-madrasser og -puder af skum, blev ramt af et lavere salg i Europa og Asien i løbet af året. Selv om andre markeder, for eksempel Amerika, gik frem kunne det ikke opveje den manglende afsætning. Det betød, at omsætningen faldt fra 1,5 til 1,4 milliarder kroner. Det manglende salg ramte regnskabet hele vejen ned gennem posterne, så overskuddet før skat tilsvarende faldt med 100 millioner kroner - fra 506 til 403 millioner kroner. Det er det laveste tal for denne post siden finanskriseåret 2009, hvor overskuddet før skat nåede ned på 377 millioner kroner.

Dan-Foam ApS Hjemsted: AarupCVR-nummer: 24 20 97 09



Direktion: Kasper Lundgaard Sørensen



Bestyrelse: Bhaskar Rao (formand), David Montgomery, Kasper Lundgaard Sørensen



Ejer: Tempur Sealy International, Inc., USA (børsnoteret)



Regnskabstal 2018 (2017 i parentes)



Omsætning: 1,4 milliarder kroner (1,5)



Overskud af primær drift: 360 millioner kroner (428)



Overskud før skat: 403 millioner kroner (506)



Overskud efter skat: 108 millioner kroner (413)



Egenkapital: 689 millioner kroner (564)



Antal ansatte: 280 (283)

Tempur-madrasserne blev oprindeligt kun produceret i Aarup, men i dag har koncernen også en fabrik i Alburquerque, New Mexico, USA. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg

Bedst på Fyn Dan-Foam plejer at være en af Fyns bedste til at tjene penge. I de seneste 13 år har virksomheden hvert år været blandt de tre bedste i denne disciplin, og i syv af årene har den været nummer et. Opgørelsen bliver først lavet, når året slutter, men der er under alle omstændigheder blevet mere spænding om placeringerne i år i undersøgelsen, der baserer sig på overskuddene før skat. Og det er et held for Dan-Foam, for virksomhedens overskud efter skat blev endnu hårdere ramt i 2018. Virksomheden har i mange år været uenige med Skat, og den forudser tilsyneladende, at den snart skal betale en ekstra skatteregning. Derfor er der hensat 230 millioner kroner til fremtidige skattebetalinger, så skatteposten i alt bliver på 295 millioner kroner - noget mere end de 93 millioner kroner i 2017.

Uenige med Skat Dermed bliver overskuddet efter skat blot på 108 millioner kroner - det laveste siden 2002. Året før var den samme post oppe på 413 millioner kroner. Årsagen til de store udsving i skatten er en meget langvarig skattesag, som der ellers er ved at være enighed i. Dan-Foam er ejet af en amerikansk koncern, som fremstiller og sælger Tempur-produkter, der er udviklet på fabrikken i Aarup. Det får den fynske fabrik en betaling for, en såkaldt royalty, men de danske skattemyndigheder mente tidligere, at Dan-Foam fik for lidt i royalty. Det ville betyde, at en del af fortjenesten i koncernen - og dermed skatten - blev flyttet fra Danmark til USA, og derfor krævede de danske myndigheder en ekstra-skat, mens de amerikanske havde en anden mening. Sagen vedrørte regnskaber for årene 2001-2011, så der var meget store beløb på spil. Sidste år indgik parterne forlig om den største del af problemet, men der verserer dog en sag om renteberegning af kravene. Forliget gælder ikke tiden efter 2011, så Dan-Foam har ifølge årets regnskab bedt det danske og det amerikanske skattevæsen om en aftale for årene 2012-2018. Selskabet mener ikke, at der er noget at komme efter i disse år, men hvis man overfører principperne fra forliget om de tidligere år, kan der muligvis blive tale om en stor ekstra-regning. Derfor sætter Dan-Foam 230 millioner kroner til side, som skal dække denne skatteregning, hvis den bliver til virkelighed.

Rammer ikke kommunen De store udsving i Dan-Foams skat har tidligere skabt problemer for Assens Kommune, der får en del af selskabsskatten. Men hensættelsen i årets regnskab ændrer ikke i sig selv på kommunens indtægter, oplyser kommunens økonomichef Jens-Henrik Ebbesen til Fyens Stiftstidende. Dan-Foam vil af princip ikke udtale sig til pressen.