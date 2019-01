Succes på slottet: Egeskov Slot har haft det bedste år nogensinde

I seks årtier har Egeskov Slot været en turistattraktion, men 2018 er et år der bliver værd at huske på slottet. Der har nemlig aldrig været så mange besøgende som i det forgangne år.

Der er glæde at føle bag murene på Egeskov Slot i disse dage, efter der er gjort status på det forgangne år. 2018 har nemlig været et rekordår på slottet, som er en af Fyns største turistattraktioner. Turister har der været nok af. 275.000 af slagsen, og det tal er det højeste besøgstal i slottets 60 år lange historie som turistattraktion, samt en stigning på 11,5 procent sammenlignet med 2017. Ifølge administrerende direktør på Egeskov slot, Henrik Neelmeyer, er besøgsrekorden et resultat af de seneste års mange nye initiativer. - Det har de senere år været en bevidst udviklingsstrategi at tilbyde arrangementer, som understøtter Egeskovs rammer og styrker i forårs- og efterårsperioden. Og interessen fra gæsterne er stor. Vi er ikke bange for at tænke nyt og afprøve tiltag, som kan give en ny vinkel på gæstens oplevelse. - Vi har en fantastisk have og faciliteter, der kan og skal bruges, så Egeskov bliver det levende slot, som vi ønsker, at det skal være, siger han i en pressemeddelelse.

Nye tiltag på slottet Henrik Neelmeyer fortæller, at der de seneste år samtidig er sket væsentlige forbedringer i de faciliteter, de mange turister møder, når de kommer til slottet. Det er blandt andet nye toiletfaciliteter, forbedret p-plads og et helt nyt spisehus. - Der er gennemført værtskabsuddannelse for personalet. Der er investeret i nyheder på den enorme legeplads i skoven. Nye haverum er kommet til, og en skulpturpark sætter prikken over i'et på oplevelsen af haven. Herudover har vi udviklet en formidlings-app, som kan benyttes som en guide til besøget i haven for børn og voksne, fortæller han videre om udviklingen af slottet som turistattraktion. Det nye år vil byde på enkelte nyheder i Legeskoven og udstillingerne, men derudover handler det om at kigge indad, oplyser Egeskov Slot. Det vil ske ved at få kælet for detaljerne i de mange nyheder og gå i dialog med gæsterne om, hvad deres ønsker er for fremtidens Egeskov Slot.

Vejret var en udfordring Selvom man skulle tro, at den meget varme sommer er guf for et sted som Egeskov Slot, når det handler om at lokke gæster til, er det faktisk det modsatte, der er tilfældet. Egeskov Slot oplyser, at den ekstraordinære varme sommer har været en udfordring, ligesom det har været tilfældet for mange andre danske museer og attraktioner. - Stranden var i høj kurs. En svag tilbagegang (i besøgstallet, red.) i juli og august blev stærkt opvejet af et forrygende forår og en massiv interesse i Egeskovs events i efteråret, skriver Egeskov Slot. Det resulterede i en række rekorder. Udover rekorden som det mest besøgte år nogensinde, blev 2018 også det år med flest besøgende til arrangementerne som MC-træf, Heartland Festival, julemarked, Luminis samt efterårsferien.