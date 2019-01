Succes med praktik: Langtidsledige bliver til kollegaer hos Byggros i Hjallese

Der er 13 medarbejdere på lageret hos Byggros i Hjallese. De tre er kommet gennem et samarbejde med kommunen, og en fjerde er på vej. Siden Byggros blev virksomhedscenter i 2011, har to af de praktikanter, der kom i lære, fået fast arbejde på stedet efter endt uddannelse. En tredje er i fleksjob, og planen er, at endnu en skal i samme ordning.

Byggros hjælper jobcentret med at give langtidsledige et praktikforløb og stiller en ansat til rådighed som mentor. Ud over, at projektet har været en måde for Byggros at rekruttere nye ansatte på, har arbejdet med de ledige været en positiv oplevelse, fortæller Stig Berthelsen, der er lagerchef hos Byggros og en af virksomhedens mentorer.

- Nogle kommer nærmest krybende langs panelet, og man kan ikke få øjenkontakt med dem. Men efter nogen tid blomstrer de op, fortæller Stig Berthelsen.

Han bliver suppleret af direktøren Anders Kjeld hos Byggros.

- Det giver en stor rummelighed, som smitter af på alle andre, når vi ser dem blomstre op, fortæller Anders Kjeld.