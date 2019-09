Succes-investor i nyt opkøb: Fynske Frigaard investerer i ny startup

Fynske Torben Frigaard Rasmussen vandt tidligere i år titlen som årets investor i Danmark, men den fynske serieinvestor hviler ikke på laurbærrene og investerer nu i ny fintech-startup, som er løbet i gang af Frigaards tidligere kollegaer.

Han har allerede vist sit værd som succesfuld investor, startet eget iværksætterhus i Dalum og vundet prisen som Årets Business Angel i Danmark tidligere på året. Nu er fynske Torben Frigaard Rasmussen så klar med endnu en million-investering i en it-virksomhed, efter at han sammen med bl.a. Vækstfonden har investeret i fintech-virksomheden Kontolink, der gennem kunstig intelligens automatiserer en række regnskabsprocesser for små virksomheder. Det sker ved at koble deres bankdata direkte sammen med et regnskabsprogram. Firmaet lader ved hjælp af et cloudbaseret system virksomheder holde styr på bilag og indbetalinger. Selv om de blot har et år på bagen og fem ansatte, ser den fynske serie-investor Torben Frigaard Rasmussen store muligheder i sin seneste investering. - Der er stort potentiale i automatisering, og med open banking-initiativer og let tilgang til kunstig intelligens er tiden den rette til at hjælpe de små virksomheder med digitalisering og automatisering. Netop den opgave løfter Kontolink med deres målrettede løsning, der samtidig er hurtig og let at sætte op for netop de helt små virksomheder, siger 51-årige Torben Frigaard Rasmussen. Han har allerede en lang række investeringer bag sig og er i øjeblikket aktiv i 10-12 mindre og større virksomheder som Robot At Work og Servicepos samt Umbraco. Tidligere var han investor i bl.a. Mobile industrial Robots.

Køber 20 procent Han var også med til at skabe en stor succes for virksomheden E-conomic, der med en abonnementsbaseret software-løsning hjalp virksomheder i Nordeuropa til et bedre regnskabssystem. Derfor falder det ham helt naturligt at investere i den nye fintech-virksomhed, der har base på Christianshavn i København og netop er startet af to personer, som tidligere arbejdede med Frigaard i E-conomic. Kim Agger og Jens Sørensen, der stiftede Kontolink i 2018, har tidligere været henholdsvis produktansvarlig og teknisk direktør i E-conomic, og de kender således regnskabsbranchen indefra - og den tidligere driftsdirektør i E-conomic, Kim Sneum Madsen, har også købt sig ind i Kontolink. Kim Sneum Madsen er i dag adm. direktør i Umbraco, hvor Torben Frigaard er bestyrelsesformand. Samen har Frigaard og Sneum Madsen investeret og købt omkring 20 procent af virksomheden, lyder det fra Torben Frigaard, der ikke ønsker at sætte kroner og ører på investeringen.

Mød Frigaard på Det Fynske Folkemøde Samtidig med investeringen modtager Kontolink et tilsvarende lån fra Vækstfonden. Lånet er et såkaldt business angel matching-lån, hvor Torben Frigaard Rasmussens investering matches en-til-en med et lån direkte til virksomheden. Det betyder, at virksomheden nu har fået en indsprøjtning i millionklassen, som skal bruges til at rulle systemet ud, lyder det fra stifter Kim Agger. - Nu skal vi i gang med næste fase, nemlig at eksekvere på vores go-to-market-strategi her i Danmark. Det kræver både kapital og de rette folk i ejerkredsen, som kender markedet, og som ved, hvordan en startup som Kontolink skal skaleres - både i Danmark og udlandet. Med Torben Frigaard Rasmussen og en række af de tidligere E-conomic-profiler med ombord har vi et "dream team", siger Kim Agger, der forventer, at medarbejderstaben om et år er fordoblet. Lørdag kan du møde Torben Frigaard, når han deltager og bliver interviewet på Det Fynske Folkemøde i Bladhuset på Banegårdspladsen. Interviewet med Frigaard finder sted på 2. sal klokken 10.30.