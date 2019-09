Succes for Odense-virksomhed: England vælger Lindø-krigsskibe

Odense Maritime Technology, som blandt andet beskæftiger mange ingeniører og andre teknikere fra Lindøværftet, er et af selskaberne i konsortiet Arrowhead 140, som netop har vundet en konkurrence med andre konsortier om at levere ordren. Den endelige kontrakt med Royal Navy på 10,5 milliarder kroner er dog ikke underskrevet endnu.

Den britiske flåde vil have fem nye fregatter, og de skal ligne de danske. Det er rigtig godt nyt for Odense Maritime Technology (OMT), som har designet skibene, og som ellers er i noget, der ligner en krise.

På forhånd havde det danskprægede bud fået ros for blandt andet størrelse og et fleksibelt design, der betyder, at det er relativt enkelt at ændre på udstyret. Skibene skal bygges af virksomheden Babcock på dens værft i nærheden af Edinburgh i Skotland fra slutningen af 2019 til 2023.

Det indædte fokus på prisen i det nye projekt har fået nogle engelske kritiker til at kalde resultatet for Lidl-fregatter. Selv i forhold til de danske modeller, bliver skibene skrabede på grund af et mere elementært udstyr af våben og radarer.

Den nye fregattype bliver enklere, mindre og billigere i forhold til andre nye krigsskibe, der er på vej til den britiske flåde. Byderne skulle fortælle, hvilket skib de kunne levere til en fast pris på lidt over to milliarder kroner pr. skib. Til sammenligning er flåden i øjeblikket ved at få bygget otte fregatter af en tungere klasse, der vil koste over otte milliarder kroner pr. styk.

Kæmpeunderskud

Direktøren for Odense Maritime Technology, Kåre Groes Christiansen, siger, at alle deltagere i projektet har forbud mod at udtale sig om det.

Der er dog ingen tvivl om, at det er en ekstrem stor blåstempling af virksomheden, at dens skibsdesign er blevet valgt af selve Royal Navy - en af verdens absolut mest respekterede forsvarsorganisationer.

Og den fynske virksomhed har stærkt brug for medvind. På grund af krise i verdens rederier, bliver der ikke bygget mange nye skibe, og dermed er det heller ikke let at få job som rådgiver, som er det, OMT lever af. Derfor er regeringskontrakter på for eksempel krigs- og inspektionsskibe meget vigtige, og andre lande kigger også på den type skibe, som englænderne nu har valgt.

Modgangen betød et kæmpeunderskud på 49 millioner kroner før skat i regnskabsåret 2017/18, som er det seneste, der er offentliggjort. I regnskabet blev der budgetteret med et resultat på omkring nul i 2018/19. Selv om regnskabsåret er slut, vil Kåre Groes Christiansen ikke sige noget om, hvordan det er gået. Han kan heller ikke sige meget om mulighederne for andre ordrer end den britiske. Han oplyser dog, at antallet af ansatte, der ellers er faldet kraftigt, i dag er lidt højere end de 73, der er nævnt i det ældre regnskab.

OMT hjælper for tiden den australske regering med at opbygge et nyt værft - kaldet "Lindø 2.0" - i Adelaide, så landets krigsskibe kan blive bygget inden for dets egne grænser. Den type opgaver forhandler firmaet også om at udføre for andre lande, men direktøren kan ikke sige mere om emnet.