Succes-campingplads vil holde åbent hele året

Bogense Strand Camping bliver en af de største campingpladser, der holder åbent om vinteren, siger ejer Lars Skifter.

Han peger på flere årsager til, at de netop bliver her, at man holder åbent. For det første ligger pladsen meget tæt på byen, så der sker lidt i nærheden også om vinteren, for det andet ejer campingpladsen Bogense Svømmehal, der ligger lige op ad og som alligevel har åbent hele året og derfor uden videre kan stilles til rådighed for campisterne. Og endelig ønsker de daglige bestyrere af pladsen at prøve idéen af.

- Vi kan ikke gøre det med vores plads i Hasmark, for der koster det mange penge hver dag at holde badelandet i gang, så der skal være et vist antal gæster, for at det kan løbe rundt, siger Lars Skifter, der ejer begge pladser.