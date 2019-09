Succes: Flere unge tager en erhvervsuddannelse

Sådan - Nu kan vi virkelig se, at det er lykkedes at tale erhvervsuddannelserne op. Vi kan nemlig se at blandt andet Syddansk Erhvervsskole har et øget optag på 18 procent, hvilket ganske enkelt er fantastisk.

Arbejdsmarkedsparter, politikere m.fl. har også haft fokus på, at der er flere, der skal tage en erhvervsuddannelse.

Nu skal vi ikke hvile på laurbærrene og smække benene op på bordet. Nej, vi skal i arbejdstøjet. Det er nemlig rigtig vigtigt, at udviklingen fortsætter, så der er endnu flere unge, der vælger en erhvervsuddannelse, der er nemlig brug for jer.

På Fyn er det en kæmpe fordel for erhvervslivet, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. Det er nemlig dem, der skal bygge vores robotter, sygehuse og generelt understøtte den store udvikling, vi har på Fyn. Vi har ligeledes brug for dygtige og omsorgsfulde medarbejdere inden for velfærdssektoren.

En af de ting, vi kan gøre, er at sikre, at flere unge kommer ud så tidligt som muligt og prøver kræfter med arbejdslivet. Det kan man gøre med erhvervspraktik i folkeskolen, som vi i LO Fyn i mange år har været fortaler for. Det er vi, fordi det giver de unge en hel unik adgang til arbejdsmarkedet og til at lære, hvordan det er at være på en arbejdsplads.

Men ikke nok med det, så giver det også de unge muligheder for at blive bidt af et fag og derefter være mere afklaret om, hvilken uddannelse man vil eller kan tage. Og ikke mindst lærer man hinanden at kende, og mon ikke det kunne munde ud i et praktikforløb eller læreplads, det vil da være fantastisk.

Jeg ser en lysere fremtid i forhold til, at flere unge tager en erhvervsuddannelse, og det gør jeg, fordi vi igen og igen har talt erhvervsuddannelserne op. Og det er vi egentlig lykkedes meget godt med. Nu er det bare vigtigt, at virksomhederne tager ansvar og ansætter lærlinge ude i virksomhederne, så de mange unge, der tager en erhvervsuddannelse kan færdiggøre deres uddannelse.