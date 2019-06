Styrelse bortviser fem medarbejdere for snyd med handel

Bygningsstyrelsen har fået Kammeradvokaten til at undersøge, om medarbejdere har modtaget uretmæssige fordele.

Bygningsstyrelsen har bortvist fem medarbejdere som følge af sagen om mistænkelige køb af installationsvirksomheden Kemp & Lauritzen.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Bygningsstyrelsen.

Ifølge meddelelsen er der fundet "dokumentation for klare overtrædelser af Bygningsstyrelsens interne regler for indkøb og modtagelse af gaver".

Bortvisningerne betyder i praksis, at de omtalte medarbejdere er blevet opsagt med øjeblikkelig virkning.

Yderligere tre medarbejdere er fortsat suspenderede.

Udmeldingen kommer, efter at Kemp & Lauritzen for godt to uger siden bortviste fire medarbejdere og fortalte, hvordan ansatte i firmaet har solgt tablets og telefoner til styrelsen.

Telefoner og tablets har intet at gøre med den serviceaftale, som Kemp & Lauritzen har haft med Bygningsstyrelsen.

De tvivlsomme køb er foregået ved, at mobiler og tablets er blevet købt, men forklædt som andre varer, og ansatte hos Bygningsstyrelsen skal have samarbejdet om manøvren og godkendt regningerne.

Samlet beløber indkøbene af it-udstyr sig til 186.000 kroner. Derudover har flere ansatte hos Bygningsstyrelsen kunnet købe varer hos Kemp & Lauritzen med rabat.

Kemp & Lauritzen og Bygningsstyrelsen offentliggjorde sagen om mobiler og tablets i maj.

I den forbindelse suspenderede Kemp & Lauritzen fem ansatte, mens otte blev sendt hjem hos Bygningsstyrelsen.

Bygningsstyrelsen og Kemp & Lauritzen har med hjælp fra advokater undersøgt sagen fra flere sider.

Undersøgelsen har desuden vist, at flere ledere fra Kemp & Lauritzen har brugt store beløb på restaurantbesøg med en ansat i Udenrigsministeriet, der er suspenderet.

Bygningsstyrelsen kan ikke give yderligere oplysninger i sagen, og afventer Kammeradvokatens samlede undersøgelse i august.